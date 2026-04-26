Raigad News : अलिबाग पंचायत समितीच्या निधी नियोजनावर भर; 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा सुयोग्य वापर होणार

अलिबाग तालुका पंचायत समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या मासिक सभेतील निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आज पत्रकार परीषद आयोजीत करण्यात आली होती. शुक्रवारी झालेल्या सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. मागील मार्च महिन्याच्या मासिक सभेत पंचायत समिती सेस फंडाच्या कामांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय सर्वानुमते झाला होता. परंतु इतिवृत्तात याचा उल्लेख नव्हता. याबाबत शुक्रवारी झालेल्या मासिक सभेत सदस्यांनी याबाबतचा जाब गटविकास अधिकारी यांना विचारला मात्र त्यावर त्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही.
यावर समाधानकारक उत्तर मिळावे असा आग्रह सदस्यांनी धरून त्यासाठी सभा काही काळ स्थगित करण्यात आली मात्र त्याचा काही लोक विपर्यास करून चुकीची माहिती पसरवत असल्याचा आरोप सभापती भाग्यता पाटील यांनी दिला. स्थगितीचा निर्णय सर्वसंमतीने झाला होता. त्यामुळे त्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारणच नाही असेही भाग्यता पाटील यांनी स्पष्ट केले.
15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा योग्य विनियोग करण्याच्या दृटीने नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी सर्व सदस्यांकडून कामांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. हा निधी तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठीच वापरला जाईल यात कुठलाही दुजाभाव होणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अलिबाग पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी या दिव्यांग आहेत. असे असताना त्यांच्यावर तीन कामांचा प्रभार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या कामावर लक्ष केंद्रीत करता येत नाही. शिवाय दिव्यांग असल्यामुळे त्यांना कामात मर्यादा येत आहेत, ही बाब लक्षात घेवून अलिबाग तालुका पंचायत समितीसाठी पूर्णवेळ गटविकास अधिकारी द्यावा, अशी मागणीही सर्व सदस्यांनी लावून धरली आहे.
अलिबाग तालुक्याच्या काही भागात विशेषतः खारेपाट भागात पाणीटंचाई भेडसावते आहे. हे लक्षात घेवून या भागातील टंचाईग्रस्त गावांना टँकरव्दारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. तसेच टंचाईचा आढावा घेवून नळपाणी योजनांची दुरूस्ती, बोअरवेल दुरूस्तीची कामे हाती घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्याचे शिवसेनेचे गटनेते प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.
अलिबाग पंचायत समितीकडील 15 व्या वित्तआयोगाच्या निधीवाटपात आमदार महेंद्र दळवी यांचा हस्तक्षेप सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. या आरोपांचे भाग्यता पाटील यांनी खंडन केले. आ. महेंद्र दळवी हे मतदार संघात करोडो रूपयांची कामे मंजूर करून विकास करीत आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीच्या निधी वाटपात त्यांना लुडबुड करण्याची गरज नाही. यासाठी त्यांनी आम्हाला सर्वाधिकार दिले असल्याचे भाग्यता पाटील यांनी स्पष्ट केले.