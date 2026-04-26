KDMC News : डॉ. आनंदीबाई जोशी स्मारकाचे भूमिपूजन; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्याधुनिक जिम सेंटरची होणार उभारणी

कल्याण शहरासाठी अभिमानाची बाब ठरणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल जोशी यांच्या स्मारकाच्या उभारणीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:18 PM
KDMC News : डॉ. आनंदीबाई जोशी स्मारकाचे भूमिपूजन; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्याधुनिक जिम सेंटरची होणार उभारणी
  • महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्याधुनिक जिम सेंटरची होणार उभारणी;
  • पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी स्मारकाचे भूमिपूजन
कल्याण शहरासाठी अभिमानाची बाब ठरणाऱ्या देशातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपाल जोशी यांच्या स्मारकाच्या उभारणीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. कल्याणमधील वसंत व्हॅली परिसरातील युनिव्हर्सिटी केंद्र येथे या स्मारकाचे भूमिपूजन सोहळा उत्साहात पार पडला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय महिला समन्वयाच्या गीताताई मुंडे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी स्मारकासाठी पुढाकार घेतला आहे. या स्मारकातून आनंदीबाई जोशी यांच्या प्रेरणादायी जीवनकार्याचा सविस्तर परिचय नागरिकांना करून दिला जाणार आहे.

या स्मारकाच्या माध्यमातून केवळ इतिहास जपण्याचा प्रयत्न न करता महिलांच्या सक्षमीकरणालाही चालना देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी स्मारक परिसरात महिलांसाठी अत्याधुनिक जिम सेंटर उभारले जाणार असून, महिलांच्या आरोग्य आणि स्वावलंबनावर भर दिला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल पंधरा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात हे स्मारक कल्याण शहरातील एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या स्मारकामुळे कल्याण शहराची ओळख अधिक समृद्ध होणार असून, महिला सक्षमीकरणाचा एक नवा अध्याय सुरू होणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने हा स्मारक होणार आहे यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निधी दिल्याबद्दल माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी त्यांचे आभार मानले. भूमिपूजन सोहळ्यासाठी , महापौर हर्षाली थविल, उपमहापौर राहुल दामले, वरुण पाटील, महिला जिल्हाध्यक्ष अर्चना सूर्यवंशी या उपस्थित होते.

Web Title: Kdmc news state of the art gym center to be built for womens empowerment groundbreaking ceremony of first woman doctor anandibai joshi memorial

Published On: Apr 26, 2026 | 02:16 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

