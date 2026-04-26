KDMC News : डॉ. आनंदीबाई जोशी स्मारकाचे भूमिपूजन; महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अत्याधुनिक जिम सेंटरची होणार उभारणी

या स्मारकाच्या माध्यमातून केवळ इतिहास जपण्याचा प्रयत्न न करता महिलांच्या सक्षमीकरणालाही चालना देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी स्मारक परिसरात महिलांसाठी अत्याधुनिक जिम सेंटर उभारले जाणार असून, महिलांच्या आरोग्य आणि स्वावलंबनावर भर दिला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल पंधरा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात हे स्मारक कल्याण शहरातील एक महत्त्वाचे आकर्षण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या स्मारकामुळे कल्याण शहराची ओळख अधिक समृद्ध होणार असून, महिला सक्षमीकरणाचा एक नवा अध्याय सुरू होणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या पुढाकाराने हा स्मारक होणार आहे यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निधी दिल्याबद्दल माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी त्यांचे आभार मानले. भूमिपूजन सोहळ्यासाठी , महापौर हर्षाली थविल, उपमहापौर राहुल दामले, वरुण पाटील, महिला जिल्हाध्यक्ष अर्चना सूर्यवंशी या उपस्थित होते.