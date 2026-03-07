Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा परिषद गटनेतेपदी ‘या’ सदस्याची निवड; आमदार सुनील शेळके यांनी केली घोषणा

पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदी बावडा-लाखेवाडी गटातून निवडून आलेले सदस्य श्रीमंत ढाले यांची निवड करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:09 PM
राष्ट्रवादीच्या पुणे जिल्हा परिषद गटनेतेपदी 'या' सदस्याची निवड; आमदार सुनील शेळके यांनी केली घोषणा

संग्रहित फोटो

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या गटनेतेपदी बावडा-लाखेवाडी गटातून निवडून आलेले सदस्य श्रीमंत ढाले यांची निवड करण्यात आली आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी ही घोषणा केली. याबाबतची बैठक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात पार पडली आहे. बैठकीत जिल्हा आगामी कामकाज तसेच स्थानिक पातळीवरील विकासकामांना गती देण्यासाठी पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार सुनील शेळके यांनी श्रीमंत ढाले यांच्यावर गटनेतेपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याचे जाहीर केले.

 

गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर श्रीमंत ढाले यांनी पक्ष नेतृत्वाचे आभार मानत, जिल्हा परिषदेमध्ये पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याचा तसेच सर्व सदस्यांना सोबत घेऊन मतदारसंघातील विकासकामांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. या बैठकीस दिगंबर दुर्गाडे, सुरेश घुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी नाना होळकर यांच्यासह पक्षाचे इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा : अर्थसंकल्पातून पिंपरी- चिंचवडच्या प्रगतीचा मार्ग मोकळा; आमदार गोरखे यांनी सरकारचे मानले आभार

अध्यक्षपदाबाबत राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग!

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या अध्यक्ष-सभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्य शासनाने अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केल्याने सर्वच पक्षांकडून अंतर्गत बैठका आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात झाली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षची एकहाती सत्ता असल्याने अध्यक्षपदाची माळ कोणत्या तालुक्याच्या गळ्यात पडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांवरही राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असल्याने सभापती पदांच्या निवडीबाबतही कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसाखाली उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, मुंबईतील महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी त्यांना तातडीने रवाना व्हावे लागल्याने त्या बैठकीस उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. गटनेता निवडला म्हणजे तोच जिल्हा परिषद अध्यक्ष असेल, असे बंधन नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. गटनेता निश्चित झाल्यानंतर अध्यक्षपदासाठी अन्य नावाचाही विचार होऊ शकतो. अंतिम निर्णय पक्ष नेतृत्वाकडून घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीचे सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्याचा ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला.

Published On: Mar 07, 2026 | 01:09 PM

