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अजित पवारांचा पहिला पूर्णकृती पुतळा बारामतीत; ‘या’ तारखेला होणार लोकार्पण

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:07 PM IST
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सारांश

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जपण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या १० फूट उंचीचा ब्राँझ धातूपासून बनवलेल्या पुतळ्याचे लोकार्पण गुरुवार, दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता बारामती येथे होणार आहे.

अजित पवारांचा पहिला पूर्णकृती पुतळा बारामतीत; 'या' तारखेला होणार लोकार्पण

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

बारामती : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जपण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या १० फूट उंचीचा ब्राँझ धातूपासून बनवलेल्या पुतळ्याचे लोकार्पण गुरुवार, दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजता बारामती येथे होणार आहे. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते हा लोकार्पण सोहळा पार पडणार असून, खासदार पार्थ पवार, जय पवार तसेच पवार कुटुंबीय या कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. याबाबतची माहिती नटराज नाट्य कला मंडळाचे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी दिली.

 

बारामतीतील नटराज नाट्य कला मंडळाच्या पुढाकारातून अजित पवार यांचा सुमारे १० फूट उंचीचा ब्राँझ धातूपासून तयार करण्यात आलेला भव्य पुतळा उभारण्यात आला आहे. हा पुतळा नटराज कलादालनासमोरील जागेत प्रतिष्ठापित करण्यात येणार असून, बारामतीच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासात हा सोहळा महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात बुधवार, दिनांक २२ जुलै रोजी पुतळ्याच्या पाद्य पूजनाने होणार आहे. त्यानंतर गुरुवार, दिनांक २३ जुलै रोजी सकाळी लोकार्पण सोहळा पार पडेल. याचवेळी अजित पवार यांच्या जीवनकार्यावर आधारित छायाचित्र दालनाचेही उद्घाटन करण्यात येणार आहे.

तसेच सर्वधर्मीय प्रार्थना, श्रद्धांजलीपर गीत, भजन आणि इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकार्पण सोहळ्यास बारामतीसह परिसरातील नागरिक, कार्यकर्ते, महिला, युवक आणि अजितदादा पवार यांचे समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नटराज नाट्य कला मंडळाचे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी सर्व नागरिक, कार्यकर्ते आणि भाविकांनी या ऐतिहासिक सोहळ्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अजितदादा पवार यांना अभिवादन करावे, असे आवाहन केले आहे.

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अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त महारक्तदान शिबिराला अभूतपूर्व प्रतिसाद

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त बारामती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शारदा प्रांगण येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महारक्तदान शिबिराला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. शिबिरामध्ये एक हजारांहून अधिक रक्तदात्यांनी रक्तदान करून समाजाप्रती असलेली आपली बांधिलकी अधोरेखित केली. ज्येष्ठ नागरिक, युवक, युवती, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी तसेच महिला भगिनींनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत हा उपक्रम यशस्वी केला.

Web Title: The unveiling of ajit pawars first full size statue will take place in baramati

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:07 PM

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