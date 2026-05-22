Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

आळेफाटा पूर्व भागातील टोमॅटो संकट गडद; शेतकरी मोठ्या अडचणीत

मंगरूळ-पारगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदाच्या हंगामात मोठ्या अपेक्षेने टोमॅटो लागवड केली होती. मात्र, सतत बदलणारे हवामान आणि रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 10:38 AM
आळेफाटा पूर्व भागातील टोमॅटो संकट गडद

आळेफाटा पूर्व भागातील टोमॅटो संकट गडद (File Photo : Tomato)

Follow Us:
Follow Us:

आळेफाटा : आळेफाटा पूर्व भागातील मंगरूळ, पारगाव, तांबेवाडी, बेल्हेसह आसपासच्या गावांमध्ये टोमॅटो पिकांवर रोगांचा तीव्र प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. अचानक वाढलेले तापमान, उष्णतेची लाट आणि बदलते हवामान यामुळे करपा (ब्लाइट), लाल कुळी (माइट्स), भुरी तसेच ‘अक्सा’सारख्या रोगांनी टोमॅटो पिकांवर अक्षरशः आक्रमण केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सकाळपासूनच तीव्र उन्हाचा तडाखा जाणवत असून, त्याचा थेट परिणाम टोमॅटो पिकांच्या वाढीवर होत आहे. अनेक शेतांमध्ये पानांवर काळपट डाग, पिवळेपणा, पाने वाळणे, झाडांची वाढ खुंटणे तसेच फळांची गुणवत्ता घटणे अशी लक्षणे मोठ्या प्रमाणावर आढळत आहेत. काही ठिकाणी तर संपूर्ण पीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

रोग नियंत्रणासाठी शेतकरी सातत्याने बुरशीनाशके आणि कीटकनाशकांची फवारणी करत आहेत. मात्र, चार ते पाच वेळा औषध फवारणी करूनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. परिणामी, औषधांवरील खर्च झपाट्याने वाढत असून आधीच वाढलेल्या खत, मजुरी आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या खर्चात आणखी भर पडत आहे.

Minister Pratap Sarnaik : रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत; प्रताप सरनाईकांचा थेट इशारा

दरम्यान, कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मिश्र फवारणी टाळणे, सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करणे, ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याचे योग्य नियोजन करणे तसेच रोगट झाडे त्वरित काढून नष्ट करणे याबाबत सूचना दिल्या जात आहेत. अतिरिक्त आर्द्रता नियंत्रणात ठेवणे आणि संतुलित खत व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे कृषी तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांची लाखोंची गुंतवणूक धोक्यात

मंगरूळ-पारगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदाच्या हंगामात मोठ्या अपेक्षेने टोमॅटो लागवड केली होती. मात्र, सतत बदलणारे हवामान आणि रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव यामुळे उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही शेतकऱ्यांनी तर लाखो रुपयांची गुंतवणूक धोक्यात आल्याचे सांगितले.

टोमॅटो उत्पादनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आळेफाटा आणि माळशेज घाट परिसरात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे यंदाच्या हंगामातील उत्पादन घटण्याची शक्यता व्यक्त होत असून शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

“यंदा तापमान मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने करपा, लाल कुळी आणि भुरीसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. औषधांवर मोठा खर्च करूनही रोग पूर्णपणे नियंत्रणात येत नाहीत,”

– तुकाराम चव्हाण, प्रगतशील शेतकरी

Web Title: Tomato crisis deepens in alephata east region

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 10:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर
1

वाढत्या उष्म्यामुळे साठवलेल्या कांद्याचे नुकसान; कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM
निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

May 22, 2026 | 03:18 PM
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM
अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

May 22, 2026 | 03:12 PM
Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

May 22, 2026 | 03:07 PM
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM
Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

May 22, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM