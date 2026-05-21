Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Minister Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत; प्रताप सरनाईकांचा थेट इशारा

मराठी सक्तीच्या मुद्यावर परिवहन विभागाने सायबर पोलिसाना अॅपवर बंदी घालण्यासंदर्भात एक पत्र दिले होते, त्या पत्राच्या अनुषंगाने उडालेल्या गोंधळानंतर ते पत्र मागे घेण्यात आले आणि दुसरे पत्र सायबर पोलिसांना दिले गेले

Updated On: May 21, 2026 | 05:10 PM
Transport Minister Pratap Sarnaik, Marathi mandatory for auto drivers

Minister Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत; प्रताप सरनाईकांचा थेट इशारा

Follow Us:
Follow Us:
  • रिक्षा किंवा टॅक्सीत बसलेल्या प्रवाशाशी मराठीत बोलता आले पाहिजे
  • रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत
  • आम्ही मराठी शिकवायला तयार आहोत- प्रताप सरनाईक
 

Pratap Sarnaik News: जेव्हा रिक्षाचालक-टॅक्सीचालकांना परवाना दिला, बेंच दिले जाते, तेव्हा त्यात नमूदच आहे. शासनाचा जुनाच नियम आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असलेच पाहिजे. रिक्षा किंवा टॅक्सीत बसलेल्या प्रवाशाशी मराठीत बोलता आले पाहिजे. किमान त्याची भाषा तुम्हाला आणि तुमची भाषा त्याला समजली पाहिजे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान तुम्हाला नसेल तर तुम्हाला महाराष्ट्रात काम करण्याचा अधिकार नाही, असे प्रतिपादन परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. १६ ऑगस्टनंतर मात्र नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ‘नवभारत-नवराष्ट्र द्वारे आयोजित ‘प्रोग्रेसिव्ह महाराष्ट्र कॉनक्लेव्ह’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

ओला, उबेर चालकांनाही होणार सक्ती

मराठी सक्तीच्या मुद्यावर परिवहन विभागाने सायबर पोलिसाना अॅपवर बंदी घालण्यासंदर्भात एक पत्र दिले होते, त्या पत्राच्या अनुषंगाने उडालेल्या गोंधळानंतर ते पत्र मागे घेण्यात आले आणि दुसरे पत्र सायबर पोलिसांना दिले गेले, त्याबाचतचा किस्साही त्यानी यावेळी सांगितला, भविष्यात ओला आणि उबेर चालकांसाठीदेखील मराठी सक्तीचा नियम लागू करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

मराठी शिकण्यासाठी खूप वेळ दिला

“नवभारत’ मुंबईचे स्थानिक सहाय्यक संपादक ब्रजमोहन पांडे आणि “नवराष्ट्र चे पुणे निवासी संपादक अनिकेत जोशी यानी त्याची मुलाखत घेतली आणि विविध मुद्यांवर त्यांना बोलते केले. सरनाईक पुढे म्हणाले की, आम्ही खूप वेळ दिला आहे. पुस्तिका दिली आहे, आम्ही मराठी शिकवायला तयार आहोत, मुंबई मराठी साहित्य संघ, कोकण मराठी साहित्य परिषद यासारख्या संस्था त्याना शिकवायला तयार झालेल्या आहेत, मराठी आलेच पहिजे. देशातील प्रत्येक राज्यातून लोक मुबई- महाराष्ट्रात आलेले आहेत. केवळ उत्तर प्रदेश, बिहारमधूनच लोक आलेले नाहीत.

 

Web Title: Minister pratap sarnaik transport minister pratap sarnaik marathi mandatory for auto drivers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच
1

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना
2

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?
3

LPG Shortage Report : देशात गॅस सिलेंडरचा पुन्हा तुटवडा? व्हायरल रिपोर्टवर केंद्र सरकारची नेमकी काय भूमिका?

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल
4

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा ‘परफेक्ट स्लीप टाइम’

May 21, 2026 | 07:20 PM
नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

May 21, 2026 | 07:13 PM
Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

Shrikant Shinde: खासदार श्रीकांत शिंदेंचा नाशिकमध्ये ‘शिवसंवाद’; ताफा बाजूला सारत ‘वंदे भारत’ने केला प्रवास

May 21, 2026 | 07:11 PM
GT Vs CSK Live: गुजरातची धाकधूक वाढली! ऋतुराजने टायटन्सविरुद्ध टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

GT Vs CSK Live: गुजरातची धाकधूक वाढली! ऋतुराजने टायटन्सविरुद्ध टॉस जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

May 21, 2026 | 07:04 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

Obeda : ‘ओबेडा®’ची भारतात एंट्री! टाईप २ डायबेटीससाठी डॉ. रेड्डीजचे नवीन ओरल औषध लॉन्च

May 21, 2026 | 06:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM