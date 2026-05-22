Golden Dome : इस्रायलच्या आयर्न डोमपेक्षाही खतरनाक! अमेरिका आता अंतराळात तैनात करणार घातक शस्त्र, रशिया-चीनचा उडाला थरकाप

Trump Golden Dome Project : अमेरिकेच्या गोल्डन डोम प्रणालीला रशिया-चीनने संयुक्तपणे विरोध केला आहे. यामुळे जागतिक संतुलन बिघडू शकते असे म्हटले आहे. अमेरिका आता थेट अंतराळातून हे शस्त्र तैनात करणार असून जगावर नियंत्रण ठेवणार आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 11:22 AM
Trump Golden Dome Missile Project
  • ट्रम्प यांचा गोल्डन डोम प्रोजेक्टने वाढवली रशिया-चीनची चिंता
  •  अमेरिका अंतराळात उभारणार पहिली सुरक्षा बीम
  • काय आहे गोल्डन डोम प्रोजेक्ट?
Trump Golden Dome Missile Project : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतात. कधी त्यांच्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे तर कधी वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सतत खळबळ माजवतात. सध्या ट्रम्प यांच्या एका महत्त्वाकांक्षी घोषणेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उजाली आहे. अमेरिका आता गोल्डन डोम नावाची अत्याधुनिक आणि प्रगत मिसाइल डिफेन्स शील्ड तयार करत आहे. ही डिफेन्स शील्ड अंतराळात तैनात केली जाणार असून  याची क्षमता शत्रूचे हल्ले हवेतच नष्ट करण्याची आहे. मात्र, या घोषणेमुळे रशिया-चीनची झोप उडाली आहे.

रशिया-चीनचा गोल्डन डोमला संयुक्त विरोध

या तंत्रज्ञानामुळे रशिया आणि चीनची झोप उडाली आहे. दोन्ही देशांनी यामुळे जागतिक संतुलन बिघडू शकते अशी भीती व्यक्त केली आहे. एका संयुक्त निवेदनात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ट्रम्प यांच्या या गोल्डन डोम प्रणालीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामुळे महातसत्तांमधील अण्वस्त्रांचा समोतल ढासळून आंतरराष्ट्रीय तणाव वाझू शकतो असे रशिया-चीनचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईला भडकाऊ म्हणून संबोधले आहे.

काय आहे गोल्डन डोम प्रणाली ?

अमेरिकेने परदेशी क्षेपणास्त्र हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्याची घोषणा केली आहे. ही प्रणाली  अत्यंत प्रगत, बहु-स्तरीय हवाई आणि अंतराळ-आधारित क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आहे.

कशी कार्य करते ही प्रणाली?

या प्रणालीमध्ये अंतराळात हजारो उपग्रह आणि सेन्सर्स नेटवर्क तैनात केले जातील. यामुळे शत्रू देशाने हल्ला करताच त्याचा शोध घेत धोक्याची तीव्रता तपासेल. याचा अंदाज येता अचूकपणे जमिनीवरुन, समुद्रातून किंवा अंतराळातून इंटरसेप्टर मिसाइल्स किंवा लेझर वेपन्स फायर करेल. ज्यामुळे शत्रूचे क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट होईल.

अवाढव्य खर्च

ट्रम्प सपकारने या प्रकल्पासाठी सुरुवातील १७५ अब्ज डॉलर इतका खर्च सांगतिला होता. परंतु अमेरिकन कॉंग्रेस बजेट ऑफसने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील २० वर्षात १६१ अब्ज ते थेट ५४२ अब्ज डॉलरपर्यंत खर्च होण्याची शक्यता आहे. येत्या ती वर्षाती ही प्रणाली उभी करण्याचे उद्दिष्ट अमेरिकेने ठेवले आहे. मात्र, यामुळे रशिया-चीनला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे तत्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Published On: May 22, 2026 | 11:22 AM

Golden Dome : इस्रायलच्या आयर्न डोमपेक्षाही खतरनाक! अमेरिका आता अंतराळात तैनात करणार घातक शस्त्र, रशिया-चीनचा उडाला थरकाप

नगरपालिका मालमत्तेवर राजकीय छत्रछाया?; सातारा पालिकेच्या 600 भूखंडांचा तपास सुरू

पुणे जिल्ह्यात तीव्र 'पाणीबाणी', सव्वा लाखांहून अधिक नागरिक टँकरच्या भरवशावर; 'हा' तालुका सर्वाधिक टंचाईग्रस्त

Aurangabad News : वटपाैर्णिमेच्या पूजेत अद्विक हरवला, पोलिसांच्या शोधकार्यात सापडला 4 वर्षांपूर्वी हरवलेला शिवम

Cannes च्या Red Carpet वर अवतरली राधाराणी! 'हातात मुरली, France च्या धर्तीवर राधा अवतरली' सान्या ठाकूर Look

आळेफाटा पूर्व भागातील टोमॅटो संकट गडद; शेतकरी मोठ्या अडचणीत

NEET 2026मध्ये पुन्हा धक्कादायक खुलासा! केमिस्ट्री, बायोलॉजीसह फिजिक्सचा पेपरही लीक

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

