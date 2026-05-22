Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

Donald Trump Jr Wedding Bahamas 2026 : जागतिक राजकारणात आणि युद्धभूमीवर अत्यंत आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सध्या एका वेगळ्याच विवंचनेत सापडले आहेत. एकीकडे इराणसोबत सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे अमेरिकेवर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे, तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या घरातच सनई-चौघडे वाजणार आहेत. त्यांचा मोठा मुलगा डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर हा याच आठवड्यात विवाहबंधनात अडकणार आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या कौटुंबिक सोहळ्याला उपस्थित राहण्याबाबत विचारले असता, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमधून पत्रकारांशी बोलताना एक अत्यंत खळबळजनक आणि चक्रावून टाकणारे विधान केले आहे, ज्याची चर्चा सध्या जगभरात रंगली आहे.
व्हाईट हाऊसमध्ये गुरुवारी (२१ मे २०२६) झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत जेव्हा पत्रकारांनी ट्रम्प यांना त्यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या तयारीबद्दल आणि त्यांच्या उपस्थितीबद्दल विचारले, तेव्हा ट्रम्प यांचा संताप अनावर झाला. ते म्हणाले, “माझ्या मुलाची खूप इच्छा आहे की मी त्याच्या लग्नाला उपस्थित राहावे. पण माझ्यासाठी ही वेळ अजिबात योग्य नाही. माझ्यासमोर सध्या इराणचे मोठे युद्ध आणि जागतिक संकट उभे आहे.”
पुढे बोलताना त्यांनी माध्यमांवर थेट हल्ला चढवला आणि म्हणाले, “सध्याची परिस्थिती पाहता जर मी लग्नाला गेलो तरी मारला जाईन (माझ्यावर टीका होईल), आणि नाही गेलो तरी मारला जाईन (मला लक्ष्य केले जाईल). आणि हे सर्व निःसंशयपणे आपल्या देशातील खोट्या बातम्या देणाऱ्या (Fake News) माध्यमांमुळे होईल.” ट्रम्प यांच्या या ‘मारला जाईन’ (I’ll be killed) या शब्दाचा अर्थ त्यांच्या जीवाला धोका असण्यापेक्षा, अमेरिकन मीडिया त्यांच्यावर कशा प्रकारे तुटून पडेल, या संदर्भाने होता.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की, इराणमधील अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती पाहता कमांडर-इन-चीफ म्हणून त्यांना प्रत्येक सेकंदाला महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. अशा गंभीर युद्धजन्य परिस्थितीत जर ते सुट्टी घेऊन मुलाच्या लग्नाला गेले, तर माध्यमे त्यांच्यावर ‘देश संकटात असताना राष्ट्राध्यक्ष मजेत आहेत’ अशी टीका करतील. आणि जर ते देशाच्या कर्तव्यासाठी लग्नाला गेले नाहीत, तर ‘स्वतःच्या मुलाच्या आनंदापेक्षा ट्रम्प यांना केवळ युद्धात रस आहे’ असा नरेटिव्ह सेट केला जाईल. याच कोंडीमुळे ट्रम्प यांनी माध्यमांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
REPORTER: ‘Are you attending your son’s wedding?’ TRUMP: ‘He’d like me to go… This not good timing for me. I have a thing called IRAN… If I do attend, I get killed. If I don’t attend, I get killed. By the fake news, of course’ pic.twitter.com/qHzFFRLiJ5 — RT (@RT_com) May 21, 2026
credit – social media and Twitter
मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर हा पाम बीच येथील प्रसिद्ध सोशलाइट आणि मॉडेल बेटिना अँडरसन (Bettina Anderson) हिच्याशी विवाह करणार आहे. हा विवाहसोहळा बहामास येथील एका अत्यंत निसर्गरम्य आणि खाजगी बेटावर आयोजित करण्यात आला आहे. सीएनएनच्या (CNN) वृत्तानुसार, इराण युद्धाची पार्श्वभूमी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची कडक नियमावली लक्षात घेता हा सोहळा अत्यंत मर्यादित पाहुण्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. पाहुण्यांच्या यादीत केवळ ट्रम्प कुटुंबातील सदस्य आणि अत्यंत जवळचे मित्र यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे स्वतःला माध्यमांचा बळी (Victim) म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून त्यांच्या समर्थकांमध्ये माध्यमांबद्दल रोष निर्माण होईल. मात्र, हे देखील तितकेच खरे आहे की, युद्धकाळात देशाच्या प्रमुखाला वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ देणे अत्यंत कठीण असते. ट्रम्प यांनी आपण लग्नाला जाण्याचा शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले असले, तरी अद्याप त्यांच्या प्रवासाचा अधिकृत आराखडा जाहीर करण्यात आलेला नाही.