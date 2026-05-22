  • Donald Trump Statement Son Wedding Us Iran War Media Controversy 2026

Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

US Iran War updates May 2026 : इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा मोठा मुलगा डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर याच्या लग्नासंदर्भात एक निवेदन दिले आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 11:32 AM
'मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी...' ट्रम्प यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नाबद्दल असे का म्हटले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
  • इराण युद्ध आणि व्यस्तता
  • ‘फेक न्यूज’ मीडियावॉर

Donald Trump Jr Wedding Bahamas 2026 : जागतिक राजकारणात आणि युद्धभूमीवर अत्यंत आक्रमक नेते म्हणून ओळखले जाणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सध्या एका वेगळ्याच विवंचनेत सापडले आहेत. एकीकडे इराणसोबत सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे अमेरिकेवर प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे, तर दुसरीकडे ट्रम्प यांच्या घरातच सनई-चौघडे वाजणार आहेत. त्यांचा मोठा मुलगा डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर हा याच आठवड्यात विवाहबंधनात अडकणार आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या कौटुंबिक सोहळ्याला उपस्थित राहण्याबाबत विचारले असता, ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमधून पत्रकारांशी बोलताना एक अत्यंत खळबळजनक आणि चक्रावून टाकणारे विधान केले आहे, ज्याची चर्चा सध्या जगभरात रंगली आहे.

नेमके काय म्हणाले राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प?

व्हाईट हाऊसमध्ये गुरुवारी (२१ मे २०२६) झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत जेव्हा पत्रकारांनी ट्रम्प यांना त्यांच्या मुलाच्या लग्नाच्या तयारीबद्दल आणि त्यांच्या उपस्थितीबद्दल विचारले, तेव्हा ट्रम्प यांचा संताप अनावर झाला. ते म्हणाले, “माझ्या मुलाची खूप इच्छा आहे की मी त्याच्या लग्नाला उपस्थित राहावे. पण माझ्यासाठी ही वेळ अजिबात योग्य नाही. माझ्यासमोर सध्या इराणचे मोठे युद्ध आणि जागतिक संकट उभे आहे.”

पुढे बोलताना त्यांनी माध्यमांवर थेट हल्ला चढवला आणि म्हणाले, “सध्याची परिस्थिती पाहता जर मी लग्नाला गेलो तरी मारला जाईन (माझ्यावर टीका होईल), आणि नाही गेलो तरी मारला जाईन (मला लक्ष्य केले जाईल). आणि हे सर्व निःसंशयपणे आपल्या देशातील खोट्या बातम्या देणाऱ्या (Fake News) माध्यमांमुळे होईल.” ट्रम्प यांच्या या ‘मारला जाईन’ (I’ll be killed) या शब्दाचा अर्थ त्यांच्या जीवाला धोका असण्यापेक्षा, अमेरिकन मीडिया त्यांच्यावर कशा प्रकारे तुटून पडेल, या संदर्भाने होता.

इराण युद्धाची सावली आणि वेळेचे गणित

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की, इराणमधील अत्यंत संवेदनशील परिस्थिती पाहता कमांडर-इन-चीफ म्हणून त्यांना प्रत्येक सेकंदाला महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. अशा गंभीर युद्धजन्य परिस्थितीत जर ते सुट्टी घेऊन मुलाच्या लग्नाला गेले, तर माध्यमे त्यांच्यावर ‘देश संकटात असताना राष्ट्राध्यक्ष मजेत आहेत’ अशी टीका करतील. आणि जर ते देशाच्या कर्तव्यासाठी लग्नाला गेले नाहीत, तर ‘स्वतःच्या मुलाच्या आनंदापेक्षा ट्रम्प यांना केवळ युद्धात रस आहे’ असा नरेटिव्ह सेट केला जाईल. याच कोंडीमुळे ट्रम्प यांनी माध्यमांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

बहामासमध्ये होणार शाही पण खाजगी विवाहसोहळा

मिळालेल्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प ज्युनियर हा पाम बीच येथील प्रसिद्ध सोशलाइट आणि मॉडेल बेटिना अँडरसन (Bettina Anderson) हिच्याशी विवाह करणार आहे. हा विवाहसोहळा बहामास येथील एका अत्यंत निसर्गरम्य आणि खाजगी बेटावर आयोजित करण्यात आला आहे. सीएनएनच्या (CNN) वृत्तानुसार, इराण युद्धाची पार्श्वभूमी आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षेची कडक नियमावली लक्षात घेता हा सोहळा अत्यंत मर्यादित पाहुण्यांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. पाहुण्यांच्या यादीत केवळ ट्रम्प कुटुंबातील सदस्य आणि अत्यंत जवळचे मित्र यांचाच समावेश करण्यात आला आहे.

राजकीय विश्लेषकांचे मत आणि ट्रम्प यांचे आव्हान

अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. काही विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे स्वतःला माध्यमांचा बळी (Victim) म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे, जेणेकरून त्यांच्या समर्थकांमध्ये माध्यमांबद्दल रोष निर्माण होईल. मात्र, हे देखील तितकेच खरे आहे की, युद्धकाळात देशाच्या प्रमुखाला वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ देणे अत्यंत कठीण असते. ट्रम्प यांनी आपण लग्नाला जाण्याचा शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले असले, तरी अद्याप त्यांच्या प्रवासाचा अधिकृत आराखडा जाहीर करण्यात आलेला नाही.

Trump Jr Wedding : 'मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…' ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

May 22, 2026 | 11:32 AM

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

नगरपालिका मालमत्तेवर राजकीय छत्रछाया?; सातारा पालिकेच्या 600 भूखंडांचा तपास सुरू

पुणे जिल्ह्यात तीव्र ‘पाणीबाणी’, सव्वा लाखांहून अधिक नागरिक टँकरच्या भरवशावर; ‘हा’ तालुका सर्वाधिक टंचाईग्रस्त

Aurangabad News : वटपाैर्णिमेच्या पूजेत अद्विक हरवला, पोलिसांच्या शोधकार्यात सापडला 4 वर्षांपूर्वी हरवलेला शिवम

Cannes च्या Red Carpet वर अवतरली राधाराणी! ‘हातात मुरली, France च्या धर्तीवर राधा अवतरली’ सान्या ठाकूर Look

आळेफाटा पूर्व भागातील टोमॅटो संकट गडद; शेतकरी मोठ्या अडचणीत

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

