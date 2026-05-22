“हातात मुरली, फ्रान्सच्या धर्तीवर राधा अवतरली…” कान्सच्या रेड कार्पेटवर सान्या ठाकूरने दाखवली भारतीय संस्कृतीची ताकद!

Cannes Film Festival 2026 मध्ये यंदा अनेक भारतीय कलाकारांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. Pushkar Jog आणि Prajakta Mali यांनी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करत रेड कार्पेटवर हजेरी लावली.

Updated On: May 22, 2026 | 12:06 PM
  • अभिनेता पुष्कर जोगनेही Cannes film festival 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले
  • एका भारतीय अभिनेत्रीचा Cannes Look सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
  • Cannes च्या Red Carpet वर राधाराणी अवतरल्या आहेत.
Cannes च्या Red Carpet अनेक भारतीय कलाकारांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी अभिजात मराठी OTT ची Team (अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, अभिनेते अशोक सराफ, अभिनेत्री निवेदिता सराफ, Abhijat Marathi OTT चे संस्थापक केदार जोशी तसेच Abhijat Marathi OTT ची सुप्रसिद्ध Reporter जयंती वाघधरे) उपस्थित होते. त्याचबरोबर अभिनेता पुष्कर जोगनेही Cannes film festival 2026 मध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले होते. दरम्यान, आणखीन एका भारतीय अभिनेत्रीचा Cannes Look सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Sanya Thakur चा पारंपरिक अंदाज!

Cannes च्या Red Carpet वर राधाराणी अवतरल्या आहेत. हातात मुरली घेऊन राधेचा वेष करून अभिनेत्री Sanya Thakur ने Cannes च्या Red Carpet वर हजेरी लावली आहे. तिचा Look संपूर्ण भारतीय संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. श्री कृष्णाच्या गोपिकेचे हे लुक पाहून तिच्या चाहत्यांनी तिचे विशेष कौतुक केले आहे. रेड कार्पेटवर चालताना तिच्या हातात ‘श्रीमद्भगवद्गीता’, हातामध्ये जापमाळ आणि खांद्यावर महामंत्र लिहिलेला शेला होता, ज्यामुळे तिच्या या लूकचे जगभरात कौतुक होत आहे

कोण आहे Sanya Thakur?

मूळची बिहारची असलेली सान्या मूळची थिएटर (नाट्य) क्षेत्रातील असून तिने मुंबईत येण्यापूर्वी सुमारे ४ वर्षे रंगभूमीवर काम केले आहे. तिने ‘सुपर ३०’ (Super 30) चित्रपटात बालकलाकार म्हणून काम केले होते. डिस्नी+ हॉटस्टारच्या ‘दिल बेकरार’ (Dil Bekaraar) सीरिजमध्ये तिने ‘चंदू’ नावाची पाहुणी भूमिका साकारली होती. याशिवाय तिने ‘स्पाय’ (Spy) या बहुभाषिक चित्रपटात आणि कमल हासन यांच्या एका आगामी अनाम प्रोजेक्टमध्येही काम केले आहे. तिने मीत ब्रदर्सच्या ‘एक डायमंड दा हार’ या प्रसिद्ध गाण्यात काम केले आहे. तसेच तिने नेस्ले (विजय देवरकोंडासोबत), पॅराशूट, पॉंड्स आणि लेज यांसारख्या ४० हून अधिक मोठ्या ब्रँड्सच्या जाहिरातींमध्ये काम केले आहे.

Prajakta Mali ने केले महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व!

 

अभिनेत्री प्राजक्ता माळी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी Cannes च्या Red Carpet वर हजर होती. तिने सुंदर असा नववारी साज केला होता तसेच त्यावर प्राजक्ता साजचे दागिने परिधान केले होते.

Web Title: The radharani look of sanya thakur at cannes film festival 2026

Published On: May 22, 2026 | 10:46 AM

Rajya Sabha election 2026: निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभा निवडणुकांची घोषणा; १८ जून रोजी मतदान

May 22, 2026 | 12:05 PM
May 22, 2026 | 12:00 PM
May 22, 2026 | 11:57 AM
May 22, 2026 | 11:54 AM
May 22, 2026 | 11:53 AM
May 22, 2026 | 11:50 AM
May 22, 2026 | 11:49 AM

May 21, 2026 | 07:59 PM
May 21, 2026 | 07:34 PM
May 21, 2026 | 07:26 PM
May 21, 2026 | 07:01 PM
May 21, 2026 | 06:55 PM
May 21, 2026 | 02:55 PM
May 21, 2026 | 02:45 PM