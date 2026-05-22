Aurangabad News : वटपाैर्णिमेच्या पूजेत अद्विक हरवला, पोलिसांच्या शोधकार्यात सापडला 4 वर्षांपूर्वी हरवलेला शिवम

सीसीटीव्ही कॅमेरात आरोपी पकडला गेला
माहितीनुसार, पोलिसांनी आपल्या तपासात सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासले असता त्यांना यात एक महिला अद्विकला घेऊन ट्रेनमध्ये जाताना दिसली. महिला गयाला जात असल्याची माहिती आहे. पोलिसांनी आणि RPF च्या संयुक्त टीमने महिलेचे लोकेशन ट्रॅक करत अद्विकला शोधून काढले खरे पण खरा ट्विस्ट यानंतर आला. सांगितलं जातंय की, या शोधकार्यावेळीच पोलिसांना टोळीचा पर्दाफाश करत असताना, त्यांना अद्विकसोबत चार वर्षांपासून बेपत्ता असलेला शिवम देखील तिथे सापडला. शिवम देखील वटसावित्रीच्या पूजेदरम्यान २०२२ साली बेपत्ता झाला होता. ८ वर्षांच्या शिवमला आता पोलिसांनी कुटुंबियांना सुपूर्त केले आहे.
४ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण
ओब्रा येथील रहिवासी अनुप पांडे यांचा मुलगा शिवम, २०२२ साली वट सावित्री पूजेत ओब्रा मंदिरातून बेपत्ता झाला होता. चार वर्षांपासून त्याची कोणतीच माहिती मिळाली नाही. कुटुंबियांनी त्याच्या येण्याची आशा देखील सोडली होती पण चमत्कार व्हावा तसं अद्विकच्या शोधकार्यातच शिवम देखील सापडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवमचेही अद्विकप्रमाणेच एका टोळीने अपहरण केले होते. ते मुलांना पळवून गया येथे घेऊन जायचे आणि इथूनच पोलिसांनी या टोळीचा पर्दाफाश केला ज्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आलं.