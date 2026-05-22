Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

नगरपालिका व विधानसभा मतदानाच्या स्वार्थासाठी मंजूर रस्त्याच्या कामाची अक्षरशः वाट लागली आहे. रस्त्याच्या मधोमध नगरपालिकेची पाणीपुरवठा पाईपलाईन, टेलिफोन केबलच्या पाईप यामुळे रस्त्याचा बट्टयाबोळ झाला आहे. रस्ता पीडब्ल्यूडी विभागाकडे रस्त्याच्या कामाची अनेक वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर मंजुरी मात्र नगरपालिका प्रशासनाचा अडदांड कारभारी यामुळे रस्त्याचे काम थांबलेले आहे. पाईपलाईन व गटार व्यवस्थेमध्ये नगरपालिकेची जबाबदारी असताना त्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. रस्त्यात मधोमध पाईपलाईन टाकल्यामुळे सदर पाईप लिकेज झालास रस्ता खोदल्याशिवाय पर्याय नसतो. मग नगरपालिकेला कळत नाही का? पाईपलाईन रस्त्याच्या कडेने टाकावी आंधळ दळतय आणि पीठ खात आहे अशी अवस्था झालेली आहे.
देव आलाय द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला अशी अवस्था दळणवळणाच्या सुविधेची झालेली आहे. एकतर काम मंजूर होत नाही त्याला निधी मिळत नाही. मात्र इथं सगळं असताना काम गेले दीड वर्षे अर्धवट अवस्थेत राहिलेले आहे. गेल्या आठवड्यात काम सुरू केले पण लगेच बंद पडले. पुढे महिन्याभरात पावसाळा आला आहे. आता काम नाही झालं तर आगामी पावसाळ्यात पाणी व चिखलामुळे जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. पीडब्ल्यूडी व ठेकेदाराकडे चौकशी केली असता त्यांनी थेट नगरपालिका प्रशासनाकडे बोट दाखवले आहे. नगरपालिका आम्हाला सहकार्य करत नाही त्यामुळे आम्ही काम करू शकत नाही. काम करताना पाईप फुटली तर त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहील असे सांगितले जाते. पाईप रस्त्यात व वरच मग काम कसे करायचे ?
याबाबत जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. काही ज्येष्ठ व जाणकार मंडळी दबक्या आवाजात बोलत आहेत. आम्ही किती दिवस रस्त्यासाठीच्या खड्ड्याचा व धुळीचा त्रास सहन करायचा. मंत्री साहेब आता तुम्हीच बघा आणि नगरपालिकेचे कान उपटा. अन्यथा हीच जनता आगामी पावसाळ्यात अपूर्ण कामांमध्ये तुम्हाला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. मंत्री साहेब तुम्ही रस्ता मंजूर केला निधी आणला मात्र ठेकेदाराला नगरपालिका सहकार्य करत नाही हे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. राजकारण जाऊ द्या खड्डयात पण चांदणी चौक ते पोलीस स्टेशन रस्त्याची दुरावस्था थांबवा हीच येथील जनतेची मागणी आहे. मंजूर असणाऱ्या या रस्त्याचे काम ताबडतोब सुरू करा अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे.
