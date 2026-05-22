Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News: “मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

Satara News Marathi : म्हसवड येथील चांदणी चौक ते पोलीस स्टेशन दरम्यानच्या अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. खड्डे, धूळ, पाईपलाईन अडथळे आणि पावसाळ्यापूर्वी वाढणाऱ्या समस्यांबाबत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

Updated On: May 22, 2026 | 11:27 AM
“मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

“मंत्री साहेब, किती दिवस खड्ड्यात?” खड्डे, धूळ अन् रखडलेले काम, म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण

Follow Us:
Follow Us:
  • म्हसवडमधील चांदणी चौक- पोलीस स्टेशन रस्ता दीड वर्षांपासून रखडला
  • पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण होणार?
  • म्हसवडमधील अर्धवट रस्त्यामुळे नागरिक हैराण
म्हसवड : “मंत्री साहेब म्हसवड चांदणी चौक ते पोलीस स्टेशन दरम्यानच्या अर्ध्या रस्त्याची अत्यंत दुरावस्था झाली असून आम्ही किती दिवस खड्डयात आणि धुळीत राहायचं” असा प्रश्न या रस्त्या वरून येणा जाणारी व येथील रहिवाशी जनता दबक्या आवाजात विचारीत आहे.
दीड वर्षांपूर्वी म्हसवड येथील चांदणी चौक ते शिक्षक कॉलनी रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यामधील पोलीस स्टेशन ते चांदणी चौक रस्त्याचे काम गेले एक वर्ष रखडलेले आहे .

नगरपालिका व विधानसभा मतदानाच्या स्वार्थासाठी मंजूर रस्त्याच्या कामाची अक्षरशः वाट लागली आहे. रस्त्याच्या मधोमध नगरपालिकेची पाणीपुरवठा पाईपलाईन, टेलिफोन केबलच्या पाईप यामुळे रस्त्याचा बट्टयाबोळ झाला आहे. रस्ता पीडब्ल्यूडी विभागाकडे रस्त्याच्या कामाची अनेक वर्षांच्या तपश्चर्येनंतर मंजुरी मात्र नगरपालिका प्रशासनाचा अडदांड कारभारी यामुळे रस्त्याचे काम थांबलेले आहे. पाईपलाईन व गटार व्यवस्थेमध्ये नगरपालिकेची जबाबदारी असताना त्याकडे कोणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. रस्त्यात मधोमध पाईपलाईन टाकल्यामुळे सदर पाईप लिकेज झालास रस्ता खोदल्याशिवाय पर्याय नसतो. मग नगरपालिकेला कळत नाही का? पाईपलाईन रस्त्याच्या कडेने टाकावी आंधळ दळतय आणि पीठ खात आहे अशी अवस्था झालेली आहे.

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर

देव आलाय द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला अशी अवस्था दळणवळणाच्या सुविधेची झालेली आहे. एकतर काम मंजूर होत नाही त्याला निधी मिळत नाही. मात्र इथं सगळं असताना काम गेले दीड वर्षे अर्धवट अवस्थेत राहिलेले आहे. गेल्या आठवड्यात काम सुरू केले पण लगेच बंद पडले. पुढे महिन्याभरात पावसाळा आला आहे. आता काम नाही झालं तर आगामी पावसाळ्यात पाणी व चिखलामुळे जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. पीडब्ल्यूडी व ठेकेदाराकडे चौकशी केली असता त्यांनी थेट नगरपालिका प्रशासनाकडे बोट दाखवले आहे. नगरपालिका आम्हाला सहकार्य करत नाही त्यामुळे आम्ही काम करू शकत नाही. काम करताना पाईप फुटली तर त्याची जबाबदारी तुमच्यावर राहील असे सांगितले जाते. पाईप रस्त्यात व वरच मग काम कसे करायचे ?

याबाबत जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. काही ज्येष्ठ व जाणकार मंडळी दबक्या आवाजात बोलत आहेत. आम्ही किती दिवस रस्त्यासाठीच्या खड्ड्याचा व धुळीचा त्रास सहन करायचा. मंत्री साहेब आता तुम्हीच बघा आणि नगरपालिकेचे कान उपटा. अन्यथा हीच जनता आगामी पावसाळ्यात अपूर्ण कामांमध्ये तुम्हाला जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. मंत्री साहेब तुम्ही रस्ता मंजूर केला निधी आणला मात्र ठेकेदाराला नगरपालिका सहकार्य करत नाही हे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. राजकारण जाऊ द्या खड्डयात पण चांदणी चौक ते पोलीस स्टेशन रस्त्याची दुरावस्था थांबवा हीच येथील जनतेची मागणी आहे. मंजूर असणाऱ्या या रस्त्याचे काम ताबडतोब सुरू करा अशी मागणी जनतेकडून केली जात आहे.

Pinewood School Panchgani: पाचगणीतील ‘पाईनवुड स्कूल’ची मान्यता का रद्द होणार? शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या धडक शिफारशीचे कारण काय?

Web Title: Mhaswad chandani chowk police station road work delayed public anger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 11:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ
1

अधिकारी चक्क ‘मटक्याचे आकडे’ पाहण्यात व्यस्त, सावंतवाडीतील ‘तो’ VIDEO व्हायरल; प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप
2

‘महागाई करणारे सरकार हाय हाय’; काँग्रेसचा मोदी सरकारविरोधात हल्लाबोल, माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचे मेलोडी चॉकलेट वाटप

MSRTC Electric Bus : एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी
3

MSRTC Electric Bus : एसटीच्या ई-बस पुरवठ्यात मोठा घोळ? 1,288 बसांचे लक्ष्य अपूर्ण; कंत्राट रद्द करण्याची मागणी

“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख
4

“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार,” मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

बालविवाहाविरोधात बुलढाणा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये! महिनाभरात तब्बल २४ विवाह रोखण्यात यश

May 22, 2026 | 03:19 PM
निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

निसर्गाचा चमत्कार जणू! खाली समुद्र आणि वरती तलाव, दृष्ये पाहून यूजर्सना विश्वास बसेना; Video Viral

May 22, 2026 | 03:18 PM
सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

सातारा-पंढरपूर महामार्गावर रंबलर उभारा; विजय धट यांची प्रशासनाकडे मागणी

May 22, 2026 | 03:14 PM
अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

अशोक खरात प्रकरणानंतर कारवाईला वेग; राज्यात दोन महिन्यांत तब्बल 35 भोंदू महाराजांविरोधात गुन्हे दाखल

May 22, 2026 | 03:12 PM
Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

Dr. Nikhil Rajeshirke : लक्ष्मीनिवास मालिकेतील अभिनेता झाला बाबा! राजेशिर्के कुटुंबियांच्या घरी हलला पाळणा

May 22, 2026 | 03:07 PM
Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

Cannes 2026: कान्समध्ये भारतीय संस्कृतीचा ठसा; सीमा सिंह यांचा ‘शिव-शक्ती’ प्रेरित लूक चर्चेत

May 22, 2026 | 03:04 PM
Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

May 22, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM