Pune Vande Bharat Accident: अरे बापरे! पुणे स्टेशनजवळ वंदे भारत एक्सप्रेस रुळावरून घसरली; मोठा अनर्थ टळला, सर्व प्रवासी…

मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस पुणे स्थानकाजवळ रुळावरून घसरली. डायमंड क्रॉसिंगवर डब्याची ट्रॉली घसरल्याने हा अपघात झाला, सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:16 PM
  • पुणे स्टेशनवर मोठा अपघात टळला!
  • वंदे भारत एक्सप्रेस रुळावरून घसरली
  • प्रवाशांना कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही
Pune Vande Bharat Accident News: मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथून सोलापूरकडे जाणारी ही गाडी पुणे स्थानकाजवळ रुळावरून घसरली. या घटनेमुळे प्रवासी आणि रेल्वे प्रशासन या दोघांमध्येही काही काळ चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र, सुदैवाने या अपघातात कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही, ही दिलासादायक बाब ठरली. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी जेव्हा फलाटाच्या दिशेने प्रवेश करत होती, तेव्हा ‘डायमंड क्रॉसिंग’जवळ गाडीच्या चौथ्या डब्याची एक ‘ट्रॉली’ रुळावरून घसरली. ही परिस्थिती तातडीने आणि योग्य वेळी नियंत्रणात आणली गेल्यामुळे, एक मोठा अनर्थ टळला.

किती वाजता घडली घटना?

मिळालेल्या माहितीनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस (२२२२५ CSMT-सोलापूर) सोमवारी संध्याकाळी ७:३० च्या सुमारास पुणे स्थानकाच्या दिशेने येत होती. फलाटावर प्रवेश करताना गाडीचा वेग मंद होता; त्याच वेळी अचानक ‘डायमंड क्रॉसिंग’जवळ गाडीच्या चौथ्या डब्याची एक ट्रॉली रुळावरून घसरली. ही घटना स्थानकाच्या प्रवेश क्षेत्रात घडली हा असा भाग आहे जिथे रेल्वे रुळांची रचना नेहमीच्या रुळांच्या तुलनेत अधिक गुंतागुंतीची असते. या घटनेनंतर रेल्वेचे एक तांत्रिक पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला.

 

प्रवाशांना कोणतीही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही

या घटनेदरम्यान कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाल्याचे वृत्त नसल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ही परिस्थिती एखाद्या मोठ्या संकटात रूपांतरित झाली नाही, याचे मुख्य कारण म्हणजे गाडीचा वेग अत्यंत कमी होता आणि ती फलाटाच्या अगदी जवळ पोहोचली होती. सर्व प्रवाशांना सुखरूपपणे गाडीतून बाहेर काढण्यात आले आणि स्थानकावर त्यांना आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्यात आली. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये काही काळ घबराट पसरली असली, तरी परिस्थिती लवकरच पूर्ववत करण्यात आली.

प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था

प्रवाशांच्या प्रवासात कोणताही व्यत्यय येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी, रेल्वे प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी व्यवस्था लागू केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रवाशांना दुसऱ्या एका गाडीमध्ये स्थलांतरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणत्याही मोठ्या विलंबाशिवाय आपला प्रवास पूर्ण करणे शक्य होईल. या प्रक्रियेदरम्यान, प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये याची खात्री करण्यासाठी स्थानकावर अतिरिक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

रेल्वे प्रशासन तपासात मग्न

या घटनेनंतर, रेल्वेच्या तांत्रिक पथकाने गाडी रुळावरून घसरण्याच्या कारणांची सविस्तर चौकशी सुरू केली आहे. प्राथमिक स्तरावर, या घटनेचा संबंध ‘डायमंड क्रॉसिंग’ क्षेत्रातील तांत्रिक गुंतागुंतीशी जोडला जात आहे; तथापि, अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच घटनेचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी खात्री दिली आहे की, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सुरक्षा नियमावलीनुसार प्रत्येक पैलूची बारकाईने तपासणी केली जाईल.

Published On: Apr 27, 2026 | 09:13 PM

