Pune Crime: वरातीत नाचण्याच्या वादातून भावाचीच हत्या; चार आरोपींना अटक

Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा उघड; आई-वडिलांच्या मृत्यूची भीती दाखवत…
काय घडलं नेमकं?
२५ एप्रिलला कात्रज सर्व्हिस रोडवर तेजस पिलाने हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला होता. त्याच्यावर धारदार शस्त्रने वार करण्यात आल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं आणि त्यानंतर पोलिसांनी भारतीय विद्यापीठ रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केला उपचारादरम्यान तेजसचा मृत्यू झाला. तेजसच्या भावाने याची पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरु केला. पोलीस तपासासाठी वेल्हा जवळील कोंढवाळे गाव गाठलं आणि त्यात तेजसची आणि आरोपी असलेल्या विशाल खोपडे याची दोघांच्याही भावाच्या लग्नात नाचण्यावरून भांडण झाल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. त्यानंतर पोलिसांनी तपास केला आणि 22 वर्षाच्या तरुणासह अजून तीन जणांना अटक केली आहे.
आरोपींनी या हत्येची कबुली दिली. आरोपींनीमिळून लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरून झालेल्या वादाचा राग तेजस पिलानेवर काढला आणि त्याची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत ४ जणांना अटक केली आहे. विशाल खोपडे (22), अभिषेक खोपडे (23), हरिश्चंद्र धुळे (43), आदिनाथ कसबे (19) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या किरकोळ कारणावरून हत्या झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
Ans: लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरून झालेल्या वादातून.
Ans: तेजस पिलाने.
Ans: चार आरोपींना अटक करून तपास सुरू केला आहे.