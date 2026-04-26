Pune Crime: वरातीत नाचण्याच्या वादातून भावाचीच हत्या; चार आरोपींना अटक

पुण्यात वरातीत नाचण्याच्या वादातून भावानेच भावाची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. तेजस पिलाने याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:08 AM
  • वरातीत नाचण्यावरून वाद; भावाची हत्या
  • तेजस पिलानेवर धारदार शस्त्राने हल्ला
  • चार आरोपींना अटक; पोलिसांचा तपास सुरू
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरून झालेल्या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी राग मनात धरून भावानेच आपल्या भावाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. हत्या करण्यात आलेल्या २४ वर्षीय तरुणाचे नाव तेजस पिलाने असे आहे. ही घटना भारती विद्यापीठ पोलिसांनी पाठलाग करून चार जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

२५ एप्रिलला कात्रज सर्व्हिस रोडवर तेजस पिलाने हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला होता. त्याच्यावर धारदार शस्त्रने वार करण्यात आल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं आणि त्यानंतर पोलिसांनी भारतीय विद्यापीठ रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केला उपचारादरम्यान तेजसचा मृत्यू झाला. तेजसच्या भावाने याची पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरु केला. पोलीस तपासासाठी वेल्हा जवळील कोंढवाळे गाव गाठलं आणि त्यात तेजसची आणि आरोपी असलेल्या विशाल खोपडे याची दोघांच्याही भावाच्या लग्नात नाचण्यावरून भांडण झाल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. त्यानंतर पोलिसांनी तपास केला आणि 22 वर्षाच्या तरुणासह अजून तीन जणांना अटक केली आहे.

आरोपींनी या हत्येची कबुली दिली. आरोपींनीमिळून लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरून झालेल्या वादाचा राग तेजस पिलानेवर काढला आणि त्याची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केली. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत ४ जणांना अटक केली आहे. विशाल खोपडे (22), अभिषेक खोपडे (23), हरिश्चंद्र धुळे (43), आदिनाथ कसबे (19) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या किरकोळ कारणावरून हत्या झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कशामुळे घडली?

    Ans: लग्नाच्या वरातीत नाचण्यावरून झालेल्या वादातून.

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय?

    Ans: तेजस पिलाने.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: चार आरोपींना अटक करून तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Pune crime brother murdered over dispute during wedding procession dance four accused arrested

Published On: Apr 26, 2026 | 09:08 AM

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! 'सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न'; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, "मुंबईचा हक्क" अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

MCL Recruitment 2026: MCL मध्ये ५०० जागांसाठी मेगा भरती सुरू! आयटीआय आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

