Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Purandar Airport Land Acquisition Fast Tracked 450 Acres Consented In Just Two Days

Purandar Airport Land Acquisition: ४५० एकर जमिनीचा संमती करार पूर्ण; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेगवान हालचाली

मागील दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी शेतकऱ्यांना एकरी किती भाव देणार हे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली.

Updated On: May 06, 2026 | 05:00 PM
Purandar Airport, Land Acquisition, Jitendra Dudi, Pune News, Farmer Protest,

पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: ४५० एकर जमिनीचा संमती करार पूर्ण; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेगवान हालचाली

Follow Us:
Follow Us:
  • एकूण ३००० एकर (१२८५ हेक्टर) जमिनीचे संपादन होणार आहे
  • पहिल्या टप्प्यात ४५० एकर जमिनीचा संमती करार पूर्ण झाला आहे
  • ७ मे ते १० जून या काळात संमतीने भूसंपादन होईल, त्यानंतर १० जूनपासून सक्तीने भूसंपादन सुरू करण्यात येईल
Purandar Airport Land Acquisition:  सासवड ( वा ) पुरंदर तालुक्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भूसंपादन बरोबरच शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया वेगात सुरु आहे. केवळ दोनच दिवसात शेकडो एकर जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या संमती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र एकीकडे काही शेतकरी भूसंपादन आणि मोबदला साठी संमती देत असतानाच दुसऱ्या बाजूला स्थानिक शेतकरी अद्यापही आपला विरोध जाहीर करीत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत संमती देणार नाही अशी ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्यात येणार असून यासाठी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येत आहे. त्यासाठी १२८५ हेक्टर म्हणजे तीन हजार एकर क्षेत्रावर विमान तळ प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करून पहिल्या टप्प्यात ३००० एकर क्षेत्र संपादित करण्याचे जाहीर करून तेवढ्या क्षेत्राची प्रत्यक्षात मोजणी करण्यात आली आहे.

Eknath Shinde Shivsena News: एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; बडा नेता साथ सोडण्याच्या तयारीत

मागील दोन दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी शेतकऱ्यांना एकरी किती भाव देणार हे जाहीर केले. त्यानंतर लगेचच भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात केली. त्यानंतर पहिल्याच दिवशी तब्बल ४५० एकर जमिनीचे भूसंपादन झाले. ७ मे पासून १० जून पर्यंत संमती करारनामा तर १० जून नंतर सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी दुडी यांनी जाहीर केले आहे. त्यादृष्टीने शासनाकडून अत्यंत वेगाने प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

संमती देण्यासाठी गुंतवणूकदार यांचीच गर्दी

विमानतळ जागेचे भूसंपादन होत असताना शेकडो शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रांगा लावल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक पाहता प्रत्यक्षात ज्या गुंतवणूकदारांनी जमिनी काही लाखात खरेदी केलेले गुंतवणूकदार आता कोट्यावधी रुपयांच्या लालसेने रांगा लावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केवळ गुंतवणूकदार शेतकऱ्यांच्या पुढाकारानेच भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत वेगात सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

New rules: आता वीज महागणार? नियमांचे उल्लंघन केल्यास भरावा लागणार मोठा दंड

स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध कायम

एकीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयकडून विमानतळ जागेचे भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक सातही गावातील शेतकऱ्यांनी आपला तीव्र विरोध पुन्हा एकदा जाहीर केला आहे. आम्हाला कोणताही मोबदला नको, आम्हाला आमची जमीन पाहिजे, शासनाने या साठी आमच्यावर जबरदस्ती करू नये. आम्हाला पुन्हा आंदोलन करायला भाग पाडू नये असा इशाराच शेतकऱ्यांनी शासनाला दिला आहे.

 

 

Web Title: Purandar airport land acquisition fast tracked 450 acres consented in just two days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ
3

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय
4

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM