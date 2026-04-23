Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mahabaleshwar News : पोलादपूर चेक नाक्यावर वनविभागाची मोठी कारवाई! खैराच्या लाकडासह तिघांना रंगेहात पकडले

महाड-पोलादपूर मार्गावर वनविभागाने अवैध खैर लाकूड वाहतूक करणारी पिकअप गाडी पकडली. या कारवाईत ६१,४२५ रुपयांचा ३.१५ घनमीटर खैर माल जप्त करण्यात आला.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:46 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

महाबळेश्वर : महाड-पोलादपूर मार्गावरील चेक नाक्यावर वनविभागाने धाडसी कारवाई करत अवैध खैर लाकडाची वाहतूक करणारी पिकअप गाडी पकडली आहे. या कारवाईत तब्बल ६१,४२५ रुपयांचा ३.१५ घनमीटर खैर माल जप्त करण्यात आला असून, तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

Mira Bhayandar मध्ये मतदार याद्यांचे ‘सुपर सखोल’ पुनरावलोकन; कर्मचारी २० दिवसांपासून पूर्णवेळ कार्यरत, शासकीय कामकाजावर परिणाम

बुधवार, २२ एप्रिल रोजी ही कारवाई करण्यात आली. महाड-पोलादपूर चेक नाक्यावर कर्तव्यावर असलेल्या वनरक्षक शालिनी कोहळे यांनी संशयित अशोका लेलॅण्ड पिकअप (क्र. MH-01-LA-8878) गाडीला थांबण्याचा इशारा दिला. मात्र, चालकाने गाडी न थांबवता वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. चालकाच्या संशयास्पद हालचाली लक्षात घेत कोहळे यांनी तत्काळ वाहनाचा पाठलाग केला आणि काही अंतरावर गाडी अडवण्यात यश मिळवले.

वाहनाची तपासणी केली असता, त्यात अवैधरित्या वाहतूक करण्यात येत असलेला खैर लाकडाचा साठा आढळून आला. यानंतर वनविभागाने तातडीने कारवाई करत वाहनासह माल जप्त केला. या प्रकरणी सुनिल ज्ञानदेव मर्देकर (वय ४५, रा. ओझरे, ता. जावली), विठ्ठल रामचंद्र चव्हाण (वय ४७, रा. कामठी, जि. सातारा) आणि धनाजी संपत पवार (वय ५०, रा. वेळे, जि. सातारा) या तिघांना घटनास्थळीच अटक करण्यात आली. आरोपींनी प्राथमिक चौकशीत आपला गुन्हा कबूल केला असून, त्यांच्यावर वनगुन्हा क्र. ०१/२०२६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली पिकअप गाडीही जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे परिसरात बेकायदेशीर लाकूड वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

सरनाईकांच्या मतदारसंघात सदावर्ते आक्रमक; रिक्षाचालकांशी संवाद, मेहता भेटीने राजकीय रंग, मनसेसोबत रस्त्यावर संघर्ष

ही कारवाई सातारा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सहाय्यक वनसंरक्षक प्रदीप रौंधळ आणि महाबळेश्वर वनपरिक्षेत्र अधिकारी महादेव मोहिते यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वनरक्षक शालिनी कोहळे यांच्या सतर्कतेमुळे ही कारवाई यशस्वी ठरली. या प्रकरणाचा पुढील तपास महाबळेश्वर वनपरिमंडळ अधिकारी सुनील लांडगे करत आहेत. दरम्यान, वनविभागाने नागरिकांना इशारा दिला आहे की अवैध लाकूड वाहतूक, शिकार किंवा वनक्षेत्रात विनापरवाना प्रवेश करणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. जंगलात प्लास्टिक कचरा टाकणे, सांडपाणी सोडणे किंवा अतिक्रमण करणे यावरही कडक कारवाई केली जाईल. अशा प्रकारच्या कोणत्याही बेकायदेशीर हालचाली आढळल्यास नागरिकांनी तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: Raigad news major action by the forest department at the poladpur check post

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 08:12 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM