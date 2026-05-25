Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

मुरुड आगारातून दिनांक 22 मे 2026 रोजी मुरुड बोरवली व बोरवली मुरुड अशी रातराणी सेवा प्रवासासाठी सुरू करण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 24 मे रोजी ही सेवा सुरू केल्यापासून तिसऱ्या दिवशी मुरुड आगाराची MH 20 BL 3899 साडेदहाच्या सुमारास मुरुड बोरवली एसटी सुटली होती. ही बस कुरुळ नजीक येताच मागील डाव्या बाजुच्या चाकातील आठच्या आठ नट निघून चाक निखळले. सुदैवाने पाठीमागून येणाऱ्या देवदूत मोटारसायकल स्वाराच्या समोर चाक निखळल्याने मोटार सायकल स्वाराने प्रसंग सावधान राखून एसटी ड्रायव्हरला सूचना करून गाडी थांबवली. त्यामुळे देवदूत ठरलेल्या मोटरसायकल स्वारामुळे 50 प्रवाशांचे प्राण वाचले.
मुरुड एसटी आगाराचे व्यवस्थापक काय करत असतात? असा प्रश्न सर्व प्रवाशांना व नागरिकांना पडला आहे. मुरुड गाडीचे चाक निखळल्याचे तेही अलिबाग कुरुल परिसरात घडलेली दुसरी घटना आहे. यावरून असे लक्षात येते की मुरुड आगारातील सर्व बसेसचे मेंटेनन्स व्यवस्थित होत नाही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मुरुड बस आगाराच्या एसटीतील प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे जीव टांगणीला लागले आहेत.
अशा या बेजबाबदार आगार व्यवस्थापकाची बदली करण्यात यावी व या ठिकाणी सक्षम आगार प्रमुख नेमावे अशी मागणी मुरुड नागरिकांतून व सर्व प्रवासी वर्गातून जोर धरत आहे.मी या गाडीने प्रवास करीत होतो कुरूळ च्या अलीकडे एका मोटर सायकल स्वाराने एसटी ड्रायव्हरला मागून येऊन गाडीचे चाक निखळल्याचे सांगितले त्यावेळी ड्रायव्हरने बस थांबवली हा मोटरसायकल स्वार देवदूतसारखा धावून आल्याने आम्हा प्रवाशांचे प्राण वाचले. त्यामुळे त्या मोटरसायकल स्वाराचे सर्व प्रवाशांचे वतीने आभार रात्रीची वेळ असल्यामुळे या मोटरसायकल स्वाराचे नाव समजून शकले नाही. अशी माहिती जितेंद्र मुंबईकर या प्रवाशाने दिली.
