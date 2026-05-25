Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Raigad News The Wheel Of A Running Bus Came Off And The Depot Manager Played With The Lives Of The Passengers

Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

Updated On: May 25, 2026 | 05:02 PM IST
सारांश

Raigad News : मुरुड आगाराची नव्याने सुरू करण्यात आलेली मुरुड बोरीवली एस.टी बसचा तिसऱ्या दिवशी धावत्या गाडीचे डाव्या बाजुचे चाक निखळले, सुदैवाने पाठीमागून येणाऱ्या देवदूत मोटारसायकल स्वाराच्या सतर्कतेमुळे प्रवाशांचे प्राण वाचले.

murud news

फोटो सौजन्य : गुगल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्…
  • आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ
रायगड :  मुरुड आगाराची नव्याने सुरू करण्यात आलेली मुरुड बोरीवली एस.टी बसचे डाव्या बाजुचे चाक निखळले, सुदैवाने पाठीमागून येणाऱ्या देवदूत मोटारसायकल स्वाराच्या सतर्कतेमुळे प्रवाशांचे प्राण वाचले. चाकाचे आठ नट निघून गेल्याने मोठा अपघात होता होता वाचला. ही घटना अलिबाग कुरूळ येथे रविवारी रात्री घडली. याच परिसरात मुरुड गाडीचे चाक निखळण्याची दुसरी घटना घडली आहे. अशा पद्धतीच्या प्रवाशांना गाड्या देऊन आगार व्यवस्थापक प्रवाशांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप यावेळी प्रवाशांनी केला आहे.

मुरुड आगारातून दिनांक 22 मे 2026 रोजी मुरुड बोरवली व बोरवली मुरुड अशी रातराणी सेवा प्रवासासाठी सुरू करण्यात आली आहे. रविवार दिनांक 24 मे रोजी ही सेवा सुरू केल्यापासून तिसऱ्या दिवशी मुरुड आगाराची MH 20 BL 3899 साडेदहाच्या सुमारास मुरुड बोरवली एसटी सुटली होती. ही बस कुरुळ नजीक येताच मागील डाव्या बाजुच्या चाकातील आठच्या आठ नट निघून चाक निखळले. सुदैवाने पाठीमागून येणाऱ्या देवदूत मोटारसायकल स्वाराच्या समोर चाक निखळल्याने मोटार सायकल स्वाराने प्रसंग सावधान राखून एसटी ड्रायव्हरला सूचना करून गाडी थांबवली. त्यामुळे देवदूत ठरलेल्या मोटरसायकल स्वारामुळे 50 प्रवाशांचे प्राण वाचले.

Murud-Janjira Fort : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 26 मेपासून ‘हा’ किल्ला 3 महिन्यांसाठी बंद, पावसाळी सुरक्षेचा निर्णय

मुरुड एसटी आगाराचे व्यवस्थापक काय करत असतात? असा प्रश्न सर्व प्रवाशांना व नागरिकांना पडला आहे. मुरुड गाडीचे चाक निखळल्याचे तेही अलिबाग कुरुल परिसरात घडलेली दुसरी घटना आहे. यावरून असे लक्षात येते की मुरुड आगारातील सर्व बसेसचे मेंटेनन्स व्यवस्थित होत नाही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मुरुड बस आगाराच्या एसटीतील प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे जीव टांगणीला लागले आहेत.

अशा या बेजबाबदार आगार व्यवस्थापकाची बदली करण्यात यावी व या ठिकाणी सक्षम आगार प्रमुख नेमावे अशी मागणी मुरुड नागरिकांतून व सर्व प्रवासी वर्गातून जोर धरत आहे.मी या गाडीने प्रवास करीत होतो कुरूळ च्या अलीकडे एका मोटर सायकल स्वाराने एसटी ड्रायव्हरला मागून येऊन गाडीचे चाक निखळल्याचे सांगितले त्यावेळी ड्रायव्हरने बस थांबवली हा मोटरसायकल स्वार देवदूतसारखा धावून आल्याने आम्हा प्रवाशांचे प्राण वाचले. त्यामुळे त्या मोटरसायकल स्वाराचे सर्व प्रवाशांचे वतीने आभार रात्रीची वेळ असल्यामुळे या मोटरसायकल स्वाराचे नाव समजून शकले नाही. अशी माहिती जितेंद्र मुंबईकर या प्रवाशाने दिली.

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

Web Title: Raigad news the wheel of a running bus came off and the depot manager played with the lives of the passengers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 04:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक
1

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Matheran News : इतिहास, निसर्ग आणि परंपरेचा उत्सव! माथेरानचा 176 वा वाढदिवस दिमाखात साजरा
2

Matheran News : इतिहास, निसर्ग आणि परंपरेचा उत्सव! माथेरानचा 176 वा वाढदिवस दिमाखात साजरा

Karjat News : टोरंट विरोधात शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा कर्जत ते मुंबई पायी मोर्चा; गावकरी उतरले रस्त्यावर
3

Karjat News : टोरंट विरोधात शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा कर्जत ते मुंबई पायी मोर्चा; गावकरी उतरले रस्त्यावर

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
4

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

टीकाकारांनीही मान्य केला धोका, अखेर ‘Aakhri Sawal’ ला पाठिंबा दिल्यामुळे का चर्चेत आले निखिल नंदा?

May 25, 2026 | 05:56 PM
Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

Tighee Movie: ‘तिघी’ने जिंकली प्रेक्षकांची मनं, आई-मुलीच्या नात्याला ‘तिघी’ची भावनिक किनार; सोनाली कुलकर्णी म्हणाली…

May 25, 2026 | 05:53 PM
Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

Pandharpur: पंढरपुरात भाविकांचा महापूर! व्हीआयपी दर्शन पूर्णपणे बंद, दर्शन रांगेत घुसखोरी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल

May 25, 2026 | 05:48 PM
Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

Maharashtra Tourisum : मालवण-तारकर्ली : उन्हाळी सुट्टीतील पर्यटकांचे आवडते ठिकाण

May 25, 2026 | 05:47 PM
पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

पुण्यात ४०० कोटींची गुंतवणुक, पुढील १० वर्षात एक हजार रोजगार निर्मिती होणार, राज्य शासन आणि अग्रेको इंडिया यांच्यात सामंजस्य करार

May 25, 2026 | 05:46 PM
बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

बाणेरमध्ये पाच वर्षे ‘लोडशेडिंग’ची भीती; गायरान जागा निश्चित होऊनही प्रकल्प रखडला

May 25, 2026 | 05:38 PM
Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

Share Market: Defense क्षेत्रातील ‘हा’ शेअर सुसाट; 1432 कोटींच्या नव्या ऑर्डरमुळे गुंतवणूकदारांची चांदी

May 25, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM