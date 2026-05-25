Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Mental Health Crisis Deepens Anxiety Cases Surge By 1235 In India Reveals Lancet Study

Anxiety cases surge India: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला ‘हा’ आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

Updated On: May 25, 2026 | 05:00 PM IST
सारांश

Anxiety cases surge : स्ट्रेस (तणाव) तणाव ही एखाद्या बाह्य कारणामुळे (उदा. ऑफिसचे काम, परीक्षा किंवा आर्थिक समस्या) निर्माण झालेली मेंदूची तात्कालिक प्रतिक्रिया असते. ते मूळ कारण संपताच स्ट्रेस देखील नष्ट होती.

Anxiety cases surge India Lancet report, mental health crisis among Indian youth,

Lancet Study: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला 'हा' आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • तीन दशकांमध्ये एंग्झायटीच्या प्रकरणांमध्ये १२३.५ टक्क्यांची धक्कादायक वाढ
  • मानसिक आजारांचा सर्वाधिक भार हा १५ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुले आणि तरुणांवर
  • गंभीर नैराश्य विकाराच्या (मेजर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर) प्रकरणांमध्येही मोठी वाढ
Anxiety cases surge India Lancet report :   धावपळीचे जीवन, भविष्यातील असुरक्षितता आणि कोविड-१९ नंतर बदललेली सामाजिक परिस्थिती यामुळे मानसिक आरोग्याचे संकट अधिक गडद झाले आहे. कधीकाळी केवळ किरकोळ अस्वस्थता मानली जाणारी ‘एंग्झायटी’ म्हणजेच घबराट किंवा काळजी आता तरुण पिढीसाठी एक मोठे आव्हान बनली आहे.

‘लॅन्सेट’ या प्रसिद्ध वैद्यकीय मासिकाच्या अहवालानुसार, भारतात गेल्या तीन दशकांमध्ये एंग्झायटीच्या प्रकरणांमध्ये १२३.५ टक्क्यांची धक्कादायक वाढ नोंदवली गेली आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की, देशात प्रति लाख लोकसंख्येमागे मानसिक आजारांचा सर्वाधिक भार हा १५ ते १९ वयोगटातील किशोरवयीन मुले आणि तरुणांवर आहे. शिक्षण, करिअर आणि नात्यांमधील दबाव त्यांच्या मानसिक स्थितीवर सातत्याने परिणाम करत आहे. महिलांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण अधिक आढळून आले आहे.

Healthy Indian Dessert: गॅसचा अजिबात वापर न करता १० मिनिटांमध्ये बनवा सत्तूचे पिठाचे चॉकलेट लाडू, चिमुकल्यांसाठी हेल्दी पदार्थ

एंग्झायटी व स्ट्रेस मधील फरक

स्ट्रेस (तणाव) तणाव ही एखाद्या बाह्य कारणामुळे (उदा. ऑफिसचे काम, परीक्षा किंवा आर्थिक समस्या) निर्माण झालेली मेंदूची तात्कालिक प्रतिक्रिया असते. ते मूळ कारण संपताच स्ट्रेस देखील नष्ट होती.

एंग्झायटी (घबराट/चिंता): कोणतेही बाह्य कारण नसतानाही मनात सातत्याने भीती किंवा घबराट राहणे म्हणजे एंग्झायटी होय. एखाद्या ‘बॅकग्राउंड म्यूझिक सारखी मनात सतत घोंगावणारी ही अस्वस्थता दैनदिन कामे करणेही कठीण करून टाकते.

जगभरात मानसिक आरोग्य समस्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, ही बाब आता जागतिक आरोग्य व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान बनली आहे. University of Queensland यांच्या सहकार्याने आणि Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) येथील संशोधकांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, जगभरात अंदाजे १.२ अब्ज लोक विविध मानसिक आरोग्य समस्यांनी ग्रस्त आहेत.

अभ्यासानुसार, ही संख्या १९९० च्या तुलनेत जवळपास दुप्पट झाली आहे. २०२३ पर्यंत उपलब्ध आरोग्य संसाधनांची पर्वा न करता मानसिक विकार सर्व देशांमध्ये मोठा आरोग्य भार निर्माण करत असल्याचे निष्कर्षांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

मानसिक विकार आता जागतिक स्तरावर अपंगत्वाचे प्रमुख कारण बनले असून, त्यांनी हृदयरोग, कर्करोग आणि स्नायू व हाडांशी संबंधित (मस्क्युलोस्केलेटल) आजारांनाही मागे टाकल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

तीव्र उष्णतेचा लहान मुलांसह वयस्कर लोकांच्या आरोग्यावर कसा परिणाम होतो, जाणून घ्या याबद्दल तज्ज्ञांनी दिली माहिती

चिंतेसह इतर मानसिक विकारांमध्येही वाढ

चिंतेच्या विकारांबरोबरच भारतीयांमध्ये इतर मानसिक विकारांचे प्रमाणही वाढत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.

१९९० मध्ये दर १ लाख लोकांमागे स्किझोफ्रेनियाची ३१६ प्रकरणे नोंदली गेली होती. ही संख्या २०२३ मध्ये वाढून ३२१ वर पोहोचली आहे.

तर गंभीर नैराश्य विकाराच्या (मेजर डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर) प्रकरणांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. १९९० मध्ये दर १ लाख लोकांमागे २,१४७ प्रकरणे होती, ती २०२३ मध्ये २,७९९.६ पर्यंत वाढली.

दीर्घकालीन नैराश्य मानल्या जाणाऱ्या डिस्थायमियाच्या प्रकरणांमध्येही वाढ झाली असून, १९९० मध्ये दर १ लाख लोकांमागे ९०२ प्रकरणे होती, ती २०२३ मध्ये ९४८ पर्यंत पोहोचली आहेत.

कोविडनंतर मानसिक समस्यांमध्ये वाढ

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, कोविड-१९ महामारीनंतर चिंता आणि नैराश्याच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. बदलती जीवनशैली, पर्यावरणीय परिस्थिती, वाढलेली स्पर्धा आणि मानसिक आरोग्याबाबत वाढलेली जागरूकता यामुळे प्रकरणांची नोंद अधिक प्रमाणात होऊ लागली आहे.

या अभ्यासाचे प्रमुख लेखक आणि Queensland Centre for Mental Health Research येथील सहयोगी प्राध्यापक Damian Santomauro यांनी सांगितले की, कोविड महामारीशी संबंधित दीर्घकालीन ताण, गरिबी, असुरक्षितता, गैरवर्तन, हिंसाचार आणि सामाजिक संबंध कमी होणे यांसारख्या कारणांमुळे मानसिक आरोग्य समस्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

उन्हाळ्यात शरीराला मिळेल थंडावा! सोप्या पद्धतीमध्ये घरच्या घरी बनवा रिच चवीची लिची बासुंदी, नोट करून घ्या रेसिपी

१५ ते १९ वयोगट सर्वाधिक प्रभावित

अभ्यासातील निष्कर्षांनुसार, १५ ते १९ वयोगटातील युवकांमध्ये मानसिक आरोग्य समस्यांचा भार सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या वाढत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी मानसिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, उपचारांची सुलभ उपलब्धता आणि उच्च-जोखीम गटांसाठी विशेष आधारव्यवस्था निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे.

 

 

Web Title: Mental health crisis deepens anxiety cases surge by 1235 in india reveals lancet study

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 05:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी
1

आत्मसमाधान हीच खरी समृद्धी…! मन शांत आणि आयुष्याला नवी दिशा देण्यासाठी ‘हे’ प्रेरणादायी विचार नक्कीच ठरतील प्रभावी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Anxiety cases surge India: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला ‘हा’ आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

Anxiety cases surge India: तीन दशकांत वाढली १२३ टक्क्यांनी वाढला ‘हा’ आजार? तुम्ही तर नाही या विळख्यात

May 25, 2026 | 05:00 PM
Shikhar Dhawan: धबधब्याखाली ‘गब्बर’चा रोमान्स; पार्टनर सोफी शाइनसोबतचे व्हेकेशन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल

Shikhar Dhawan: धबधब्याखाली ‘गब्बर’चा रोमान्स; पार्टनर सोफी शाइनसोबतचे व्हेकेशन फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल

May 25, 2026 | 05:00 PM
Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

May 25, 2026 | 04:59 PM
Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

Raigad News : धावत्या बसचं चाक निखळलं अन्… आगार व्यवस्थापकाचा प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ

May 25, 2026 | 04:59 PM
Bike servicing उशिरा करताय? मग हे नक्की वाचा !

Bike servicing उशिरा करताय? मग हे नक्की वाचा !

May 25, 2026 | 04:54 PM
US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

May 25, 2026 | 04:53 PM
आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर

आणखीन वाढणार… 7 रुपयांची वाढही कमीच, Crude Oil स्वस्त तरीही वाढणार Petrol-Diesel चे दर

May 25, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM