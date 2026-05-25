Navi Mumbai Crime : वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या सोसायटीत घरफोडी; कोपरखैरणेत 8.82 लाखांचा ऐवज लंपास

Updated On: May 25, 2026 | 04:59 PM IST
सारांश

Navi Mumbai Crime Marathi : वनमंत्री गणेश नाईक यांचे निवासस्थान असलेल्या कोपरखैरणे सेक्टर 11 मधील बालाजी गार्डन सोसायटीत घरफोडीची घटना घडली आहे. अज्ञात चोरट्याने एका घरातून सोन्याचे दागिने आणि रोकडसह तब्बल 8.82 लाख रुपयांचा ऐवज लंपास केला असून, सोसायटीच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

सावन वैश्य, नवी मुंबई: कोपरखैरणे सेक्टर ११ मधील बालाजी गार्डन या सोसायटीत घरफोडीची घटना घडली आहे. या घरफोडीत चोरट्याने जवळपास पावणे नऊ लाखांचा ऐवज लंपास केला आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांचे निवासस्थान या सोसायटीत असल्याने, या सोसायटीच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह आता उपस्थित केले जात आहे.

वनमंत्री गणेश नाईक यांचे निवासस्थान असलेल्या बालाजी सोसायटीत घरफोडीची घटना घडली आहे. फिर्यादी या कोपरखैरणेतील बालाजी सोसायटीत, डी २०३ मध्ये राहतात. फिर्यादी हे दिनांक 26 एप्रिल रोजी घराला कुलूप लावून बाहेर गावी गेले होते. त्यादरम्यान फिर्यादी यांच्या बेडरूम मधील लॉक नसलेल्या कपाटातून 1 सोन्याची चैन, 4 जोड सोन्याचे टॉप्स, 1 जोड सोन्याची बाली, 2 नाकातील सोन्याची नथ, 5 सोन्याच्या अंगठ्या, 1 नाकातील सोन्याचे स्टड, व 17 हजार रुपयांची रोकड, असा एकूण 8 लाख 82 हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला. दिनांक 23 मे रोजी फिर्यादी या घरी परत आल्यावर त्यांना कपाटातील दागिने आढळून न आल्याने, घरात चोरी झाल्याचे लक्षात येताच, त्यांनी कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात धाव घेत अज्ञात चोरट्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

कोपरखैरणे सेक्टर 11 मधील बालाजी गार्डनमध्ये राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांचे देखील निवासस्थान आहे. त्यामुळे खुद्द वनमंत्री राहत असलेल्या सोसायटीत लाखो रुपयांची घरफोडी झाल्याने, तेथील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. जिथे वनमंत्र्यांच्या सोसायटी चोऱ्या होत असतील, तर सर्वसामान्यांचे काय? असा प्रश्न देखील नवी मुंबईतील नागरिक आता उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे या चोरट्याला कोपरखैरणे पोलीस किती दिवसात पकडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

