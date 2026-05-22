Matheran News : इतिहास, निसर्ग आणि परंपरेचा उत्सव! माथेरानचा 176 वा वाढदिवस दिमाखात साजरा

यावर्षी माथेरानच्या शोध लागण्याच्या जी 176 वर्षे पूर्ण झाली आणि त्याबद्दल मोठा कार्यक्रम शहरातील माधवजी गार्डन मध्ये आयोजित करण्यात आला.त्यानिमित्ताने माझे माथेरान माझा अभिमान हे माथेरान गीत गाऊन वाढदिवस कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.त्यावेळी व्यासपीठावर माथेरानचे थेट नगरध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उपनगराध्यक्ष संतोष शेलार, विरोधी पक्षाचे नेते सीताराम कुंभार,मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि गटनेते शिवाजी शिंदे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवक मनोज खेडकर, स्वीकृत नगरसेवक प्रवीण सकपाळ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी सुनील शिंदे, गौरंग वाघेला,रिझवान शेख, ऐश्वर्या तोरणे,सुरेखा साळुंखे,लता ढेबे,कमल गायकवाड,अनुसया ढेबे, अनिता रांजणे,अर्चना भिलारे,प्रियंका कदम,प्रतिभा घावरे,किरण पेमारे, सोहेल महापुले,किशोर मोरे आदी प्रमुख उपस्थित होते.या कार्यक्रमात माथेरानच्या जडणघडणीवर तयार करण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरी चे प्रकाशन आणि प्रदर्शन यावेळी करण्यात आले.तर सध्याचा पर्यटन हंगाम लक्षात घेऊन माथेरान मध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी ऑर्केस्ट्रा पुढील दहा दिवस विविध भाषेतील गीते सादर करून पर्यटकांचे मनोरंजन करणार आहे.
माथेरानचा वाढदिवस साजरा करताना माथेरान मधील प्रेक्षणीय स्थळे यांची माहिती देणारे चित्रे असलेला केक तयार करण्यात आला होता,हा केक कापून आणि सोबतीला माथेरान अभिमान गीत सादर करून झाला.माथेरानचे जडणघडणीत महत्वाचे योगदान असणारे सेंट झेवियर्स शाळा माथेरान मध्ये सुरू करणाऱ्या आणि माथेरान संकटात येईल त्यावेळी राज्य पासून केंद्र सरकार पर्यंत धाव घेऊन माथेरानला त्या समस्येतून सोडवणाऱ्या झेनेबिया जिमी लॉर्ड्स आणि गव्हाणकर शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीबांना शिक्षणाची कवाडे खुले करून देणारे राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते शिक्षक शशिभूषण गव्हाणकर यांचा सन्मान करण्यात आला.
