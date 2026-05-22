Matheran News : इतिहास, निसर्ग आणि परंपरेचा उत्सव! माथेरानचा 176 वा वाढदिवस दिमाखात साजरा

Updated On: May 22, 2026 | 06:34 PM IST
Matheran News :  माथेरान/संतोष पेरणे : मुंबई पुण्यापासून जवळ असलेल्या माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणाला 176 वर्ष पूर्ण झाली आहेत.या शहराचा वाढदिवस माथेरान नगरपरिषद कडून आयोजित कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

Matheran News :  माथेरान/संतोष पेरणे : मुंबई पुण्यापासून जवळ असलेल्या माथेरान या थंड हवेच्या ठिकाणाला 176 वर्ष पूर्ण झाली आहेत.या शहराचा वाढदिवस माथेरान नगरपरिषद कडून आयोजित कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.दरम्यान या निमित्ताने माथेरान शहराच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या दोन मान्यवरांचे सन्मान करण्यात आला.1850 मध्ये ब्रिटिश प्रथम चौक परिसरातील डोंगरातून माथ्यावरील रानावर पोहचले. 21 मे 1850 रोजी माथेरानचा शोध लावण्याची नोंद ब्रिटिश गॅझेट मध्ये आहे.त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून माथेरानचा वाढदिवस नगरपरिषद आणि खासगी संस्थेने साजरा करण्यात सुरुवात केली.

यावर्षी माथेरानच्या शोध लागण्याच्या जी 176 वर्षे पूर्ण झाली आणि त्याबद्दल मोठा कार्यक्रम शहरातील माधवजी गार्डन मध्ये आयोजित करण्यात आला.त्यानिमित्ताने माझे माथेरान माझा अभिमान हे माथेरान गीत गाऊन वाढदिवस कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.त्यावेळी व्यासपीठावर माथेरानचे थेट नगरध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उपनगराध्यक्ष संतोष शेलार, विरोधी पक्षाचे नेते सीताराम कुंभार,मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि गटनेते शिवाजी शिंदे यांच्यासह माजी नगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवक मनोज खेडकर, स्वीकृत नगरसेवक प्रवीण सकपाळ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी सुनील शिंदे, गौरंग वाघेला,रिझवान शेख, ऐश्वर्या तोरणे,सुरेखा साळुंखे,लता ढेबे,कमल गायकवाड,अनुसया ढेबे, अनिता रांजणे,अर्चना भिलारे,प्रियंका कदम,प्रतिभा घावरे,किरण पेमारे, सोहेल महापुले,किशोर मोरे आदी प्रमुख उपस्थित होते.या कार्यक्रमात माथेरानच्या जडणघडणीवर तयार करण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरी चे प्रकाशन आणि प्रदर्शन यावेळी करण्यात आले.तर सध्याचा पर्यटन हंगाम लक्षात घेऊन माथेरान मध्ये येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनोरंजनासाठी ऑर्केस्ट्रा पुढील दहा दिवस विविध भाषेतील गीते सादर करून पर्यटकांचे मनोरंजन करणार आहे.

माथेरानचा वाढदिवस साजरा करताना माथेरान मधील प्रेक्षणीय स्थळे यांची माहिती देणारे चित्रे असलेला केक तयार करण्यात आला होता,हा केक कापून आणि सोबतीला माथेरान अभिमान गीत सादर करून झाला.माथेरानचे जडणघडणीत महत्वाचे योगदान असणारे सेंट झेवियर्स शाळा माथेरान मध्ये सुरू करणाऱ्या आणि माथेरान संकटात येईल त्यावेळी राज्य पासून केंद्र सरकार पर्यंत धाव घेऊन माथेरानला त्या समस्येतून सोडवणाऱ्या झेनेबिया जिमी लॉर्ड्स आणि गव्हाणकर शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीबांना शिक्षणाची कवाडे खुले करून देणारे राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते शिक्षक शशिभूषण गव्हाणकर यांचा सन्मान करण्यात आला.

Published On: May 22, 2026 | 06:34 PM

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

May 22, 2026 | 10:07 PM
खंडाळ्यात मान्सूनपूर्व पावसाचे तांडव! कण्हेरी डोंगरावर ढगफुटीसदृश पाऊस, ओढ्यांना पूर अन् वीटभट्ट्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान

May 22, 2026 | 09:52 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक प्रकरणात ११ वी अटक, पुण्यातून मनीषा हवालदारला CBI च्या बेड्या

May 22, 2026 | 09:28 PM
तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

May 22, 2026 | 09:24 PM
भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

May 22, 2026 | 09:02 PM
“मुंबईपासून सुरजागडपर्यंत विकासाचा एक्सप्रेसवे, राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार,” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

May 22, 2026 | 08:58 PM
“मला गद्दार म्हणणाऱ्यांना विचारा, राज्यसभेची जागा कितीला विकली?”; खासदारकीच्या राजीनाम्यावर हरभजन सिंग संतापला

May 22, 2026 | 08:43 PM

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM