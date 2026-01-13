Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Karjat News : भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप; किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

तालुक्यातील भिवपुरी येथे सुरू असलेल्या रेल्वेच्या कारशेड कामात मोठा गौण खनिज (रॉयल्टी) घोटाळा होत असल्याचा आरोप भाजपाच्या विधानसभा अध्यक्ष किरण ठाकरे यांनी केला आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 04:59 PM
Karjat News : भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप; किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार
Follow Us:
Follow Us:
  • भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप
  • किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार
कर्जत/संतोष पेरणे :  तालुक्यातील भिवपुरी येथे सुरू असलेल्या रेल्वेच्या कारशेड कामात मोठा गौण खनिज (रॉयल्टी) घोटाळा होत असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे कर्जत-खालापूर विधानसभा अध्यक्ष किरण ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे.त्यामुळे कर्जत येथील रेल्वे कारशेड साठी माती भराव टाकण्याचे काम अडचणीत आले आहे.

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन अंतर्गत भिवपुरी कारशेडचे काम सध्या सुरू आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती भरावाचे काम सुरू असून, निविदेनुसार सुमारे १०,६१,४१२.०० घनमीटर मातीचा वापर होणे अपेक्षित आहे. नियमानुसार, या माती वापरासाठी शासनाला सुमारे २२ कोटी रुपये रॉयल्टी मिळणे आवश्यक आहे.

Raigad News: अपक्षांमुळे बदलली राजकीय समीकरणे! निवडणूक झाली अधिक चुरशीची, राजकीय गणित बिघडणार?

​दरम्यान सावरगाव येथे सुरू असलेल्या माती भरावाच्या कामात संबंधित ठेकेदार कंपनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैधपणे उत्खनन करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्थानिक महसूल प्रशासन या अवैध कामाकडे दुर्लक्ष करत असून, उलट नियमबाह्य कामाला पाठबळ देत असल्याचे पत्रात नमूद आहे. तसेच जेव्हा स्थानिक नागरिक अवैध वाहतूक पकडून देतात, तेव्हा प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही. उलट विचारणा करणाऱ्या नागरिकांवरच दबाव टाकला जात असल्याचे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ठेकेदार आणि काही भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताने शासनाचा २२ कोटींचा महसूल बुडवला जात असल्याचा दावा किरण ठाकरे यांनी केला आहे.

चौकशीची मागणी

​या प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून, बुडवलेला महसूल वसूल करावा आणि या भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या ठेकेदार कंपनीसह संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी किरण ठाकरे यांनी केली आहे. या तक्रारीमुळे कर्जत तालुक्यात गौण खनिज माफिया आणि महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Karjat News : निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण, गावकऱ्यांचे होतायत हाल; 5 वर्ष खितपत पडलेल्या रस्त्याची 15 दिवसात धूळधाण

Web Title: Httpswwwnavarashtracommaharashtraraigad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 04:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM