Matheran News: वीकेंडला माथेरान हाऊसफुल; घाटरस्त्यावर वाहतूक कोंडी, प्रवेशद्वारावर लांबच लांब रांगा; पर्यटकांची दमछाक

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माथेरानमध्ये पावसाळ्यात सर्वाधिक पर्यटक येत असतात. पर्यटकांनी पावसाळा सुरू झाल्यापासून गर्दी केली आहे, मात्र मागील चार दिवस पावसाने विश्रांती घेतल्याने पर्यटकांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. तरी देखील पर्यटकांची गर्दी कमी झालेली नाही. शनिवार प्रमाणे आज रविवारी हजारोंच्या संख्येनं पर्यटक माथेरानमध्ये पोहचले आहेत. सकाळपासून नेरळ माथेरान घाटरस्ता वाहनाच्या गर्दीने भरला आहेत. वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने घाटरस्ता अत्यंत मंदगतीने पुढे सरसावत आहे. पण वाहनाची गर्दी एवढी
प्रचंड आहे की पर्यटकांची वाहने घाटरस्त्यातील वाहतूक कोंडीत फसत आहेत.
दुसरीकडे वाहतूक कोंडीतून पुढे आलेल्या पर्यटकांमुळे माथेरानमधील प्रवेशद्वार गर्दीने फुलून गेले आहे. दस्तुरी नाका येथे पर्यटकांची गर्दी झाल्याने स्वच्छत कर संकलन कार्यालयाच्या बाहेर पर्यटकांमध्ये हाणामारी होण्याचे प्रसंग सकाळपासून घडत आहेत. कर संकलन केल्याशिवाय कोणालाही शहरात प्रवेश दिला जात नसल्याने माथेरानचे प्रवेशद्रार गर्दीने फुलले आहे. त्याचा मोठा परिणाम तेथे वाहतूक कोंडीवर झाला आहे. प्रवासी कर घेण्यासाठी पर्यटकांच्या रांगा टॅक्सी स्टँड आणि दुसऱ्या बाजूला वाहनतळ या बाजूने देखील लावण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम वाहनतळाकडे जाणारी वाहने अडकून पडली आहेत.
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वाहनतळ येथे एकावेळी किमान एक हजार गाड्या उभ्या राहण्याची व्यवस्था आहे, मात्र वाहनतळ येथे जाण्यासाठी असलेले मार्ग पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेले आहेत. त्यामुळे माथेरानच्या प्रवेशद्वार येथे पर्यटकांच्या रांगा यामुळे गर्दी दिसून येत आहे. शहरात जाण्यासाठी असलेल्या इ रिक्षा स्टँड येथे देखील एकावेळी शेकडोच्या संख्येने पर्यटक उभे राहिलेले दिसून येत आहेत.
शहरात पर्यटकांचे सोयीसाठी केवळ २५ इ रिक्षा असल्याने त्या इ रिक्षा कमी पडत आहेत. त्यामुळे पर्यटकांची तेथे देखील गर्दी आहे. तर माथेरान ते अमन लॉज अशी मिनी ट्रेनची शटल सेवा चालवली जात असून स्थानकात देखील प्रचंड संख्येने पर्यटक उभे आहेत. तर तरुण पर्यटक रस्ते मार्गाने माथेरान शहरात प्रवेश करीत असल्याचे चित्र आहे. माथेरानमधील वाहतुकीचे नियोजन बिघडले असून पावसाचा एकही थेंब पडत नसताना देखील पर्यटकांची गर्दी झाल्याने पर्यटन बहरले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.