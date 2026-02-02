JEE टॉपरसाठी IIT सीएसई ही पहिली पसंत का असते? टॉप इन्स्टिट्यूटचे ओपनिंग आणि क्लोजिंग रँक जाणून घ्या…

Top IIT For CSE News : देशातील लाखो अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी, संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी (सीएसई) ही केवळ एक शाखा नाही तर एक स्वप्नवत करिअर आहे. डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि जागतिक तंत्रज्ञान नोकऱ्यांच्या युगात, लाखो विद्यार्थी दरवर्षी आयआयटीच्या संगणक विज्ञान विभागात जागा मिळवण्याच्या आशेने जेईई परीक्षा देतात. परंतु वास्तव असे आहे की आयआयटी बॉम्बे, दिल्ली आणि मद्रास सारख्या टॉप इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रवेश मिळणे हे युद्ध जिंकण्यासारखे नाही.
आयआयटीमध्ये प्रवेश पूर्णपणे जेईई अॅडव्हान्स्ड रँकवर अवलंबून असतो. गेल्या काही वर्षांच्या सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या रँकच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की शीर्ष आयआयटीमध्ये संगणक विज्ञानाच्या जागा प्रथम भरल्या जातात.
आयआयटी मुंबई: देशातील क्रमांक एक मानल्या जाणाऱ्या या आयआयटीमध्ये, सीएसईसाठी क्लोजिंग रँक सामान्यतः 60 ते 70 दरम्यान असतो. याचा अर्थ असा की टॉप 50 मध्ये असणे जवळजवळ अनिवार्य आहे.
आयआयटी दिल्ली: येथे, संगणक विज्ञानासाठी क्लोजिंग रँक सुमारे 115-120 आहे.
आयआयटी मद्रास आणि आयआयटी कानपूर: या संस्थांमध्ये, मजबूत दावा करण्यासाठी 200 ते 250 दरम्यान रँक पुरेसे आहे.
आयआयटी खरगपूर आणि आयआयटी रुरकी: येथे, सीएसईसाठी 500 च्या आत रँक आवश्यक मानला जातो.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात, संगणक विज्ञान अभियंत्यांची केवळ भारतातच नाही तर जगभरात आवश्यकता आहे.
उच्च पगाराचे आकर्षण: आयआयटीमधून सीएसईचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात दरवर्षी ₹50 लाख ते ₹2 कोटी पर्यंतचे पॅकेज मिळते.
टॉप कंपन्यांमध्ये प्रवेश: गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅपल आणि अमेझॉन सारख्या जागतिक कंपन्या या विद्यार्थ्यांना पहिली संधी देतात.
भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा पाया: सीएसई एआय, डेटा सायन्स, मशीन लर्निंग आणि सायबरसुरक्षा यासारख्या भविष्यातील कौशल्यांसाठी सर्वात मजबूत पाया प्रदान करते.
आयआयटीमध्ये पोहोचण्यासाठी फक्त जेईई मेन उत्तीर्ण होणे पुरेसे नाही. हा प्रवास तीन महत्त्वाच्या टप्प्यांमधून जातो
१. जेईई मेन: प्रथम, तुम्हाला या परीक्षेत टॉप २.५ लाख उमेदवारांमध्ये स्थान मिळवावे लागेल.
२. जेईई अॅडव्हान्स्ड: पुढे, तुम्हाला देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेल्या जेईई अॅडव्हान्स्डमध्ये उच्च रँक मिळवावा लागेल.
३. जोएसएए कौन्सिलिंग: शेवटी, तुमच्या रँकच्या आधारे कौन्सिलिंगद्वारे कॉलेज आणि शाखेची निवड केली जाते.
तज्ञ सहमत आहेत की तुमचा रँक १,००० ते ५,००० च्या दरम्यान असला तरीही निराश होण्याची गरज नाही. आयआयटी इंदूर, आयआयटी गांधीनगर आणि आयआयटी हैदराबाद सारख्या नवीन आणि वेगाने उदयास येणाऱ्या आयआयटी संगणक विज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी उत्कृष्ट संधी देतात, जिथे प्लेसमेंट आणि संशोधन दोन्ही वाढत आहेत.