Raigad News: पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

पेणमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! गटांसाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल, शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

पेण तालुक्यात उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या चौथ्या दिवशी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून तीन मतदारसंघातून एकूण सहा प्रस्थापित उमेदवारांचे अर्ज दाखल झाले आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:27 PM
पेण: उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या चौथ्या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या वडखळ, शिहू, रावे या तीन मतदारसंघातून शिवसेनेच्या पल्लवी प्रसाद भोईर आणि समीर म्हात्रे, शेकापचे संजय जांभळे, भाजपाचे वैकुंठ पाटील आणि मिलिंद पाटील तसेच पल्लवी प्रसाद भोईर अपक्ष असे एकुण सहा उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील हे सर्व प्रस्थापित उमेदवार आहेत. युती आघाडीचे संकेत मिळतात का? हे राजकीय पक्षाचे समीकरण स्पष्ट होणार का? याबाबत राजकीय पक्ष पदाधिकारी काहीच बोलत नव्हते. पण राष्ट्रवादी अजीत पवार गटाचे माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांनी भाजपा नेते रवि पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट दिली आहे.

NMC Election 2026 : फेरमतमोजणी पुन्हा होणार? नाशिकच्या प्रभाग २७ च्या अधिकाऱ्यांवर आर्थिक देवाणघेवाणीचा आरोप

४ दिवसात तब्बल १९३ नामनिर्देशनपत्र

मंगळवारी एका दिवसात ३० उमेदवारांनी ५५ कोरे नामनिर्देशन पत्र देण्यात आले असल्याचे प्रांत अधिकारी प्रविण पवार यांनी सांगितले. १६ जानेवारी ते २० जानेवारी या चार दिवसांत तब्बल १९३ नामनिर्देशन पत्र दिले आहेत. हा आकडा वाढण्याची शक्यता असून जिल्हा परिषदेच्या पाच तर पंचायत समिती निर्वाचन गणातील दहा जागांसाठी ही नामनिर्देशन पत्र देण्यात आल्याचे पवार यांनी सांगितले. (फोटो सौजन्य –Adobe Stock) 

तिरंगी हाय व्होल्टेज चुरशीची निवडणूक

दादर जिल्हा परिषद गटात भाजपाचे रायगड जिल्हा महामंत्री आमदार पुत्र वैकुंठ रविंद्र पाटील याचा आज एकमेव अर्ज दाखल झाला आहे. वडखळ गटात शिवसेनेकडून दोन वेळा निवडून आलेल्या संजय जांभळे यांनी शेकापकडून तर मिलिंद पाटील यांनी भाजपाकडून तर समीर सुभाष म्हात्रे यांनी शिवसेना उबाठा पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरला आहे. या जि.प. गटात भाजपा शेकाप, शिवसेना उथाठा अशी तिरंगी हाय होल्टेज चुरशीची निवडणूक होणार असल्याचे उमेदवारी अर्जावरुन दिसून आले.

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

शेकाप विजयी परंपरा कायम ठेवणार ?

वडखळ जि.प. मतदार संघ शेकाप आपली विजयी परंपरा कायम ठेवण्यासाठी संजय जांभळे यांच्यासारखा तगडा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभा केला आहे. शिहू जिल्हा परिषद गटात उबाठाच्या पल्लवी भोईर यांनी पक्षांतर्फे एक व अपक्ष असे दोन उमेदवारी अर्ज असे एकुण सहा उमेदवारी अर्ज दाखल आहेत.

Published On: Jan 21, 2026 | 01:27 PM

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

