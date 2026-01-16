Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Thane Election Result 2026: ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा, मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ! विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई आणि ठाणेकरांचे विशेष आभार मानले आहेत. ज्यांनी २५ वर्षे मुंबईवर सत्ता गाजवली, पण विकासाला विरोध केला, त्यांना मुंबईकरांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:12 PM
विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया (Photo Credit- X)

  • ठाण्यात शिवसेनेचा भगवा
  • मुंबईत ठाकरेंचा सुपडा साफ
  • विजयानंतर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया
Thane Election Result 2026 Marathi News: राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निकालांनी महायुतीच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई आणि ठाणेकरांचे विशेष आभार मानले आहेत. “ज्यांनी २५ वर्षे मुंबईवर सत्ता गाजवली, पण विकासाला विरोध केला, त्यांना मुंबईकरांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला.

ठाण्यात शिवसेनेची ऐतिहासिक ‘मॅजिक फिगर’!

आपला बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात शिवसेनेने (शिंदे गट) पुन्हा एकदा वर्चस्व सिद्ध केले आहे. शिवसेनेने ठाण्यात ७१ जागांवर विजय मिळवला असून, हा आकडा ७५ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेकडे ६७ जागा होत्या, मात्र यावेळी ठाणेकरांनी मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत दिले आहे.

BMC Muncipal Election Result 2026: ठाकरेंचा २५ वर्षांचा गड ढासळला? मुंबईचा महापौर २६ जानेवारीनंतरच निवडला जाणार; काय आहे कारण?

मुंबईत ‘विकासाचा ब्रँड’ चालला!

मुंबई महानगरपालिकेच्या निकालांवर भाष्य करताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “मुंबईत देखील शिवसेनेने (शिंदे गट) मोठी मुसंडी मारली आहे. आम्ही विकासाच्या अजेंड्यावर निवडणूक लढवली, तर काही लोकांनी केवळ भावनेच्या आधारावर मतं मागितली. पण मुंबईकरांनी साडेतीन वर्षांतील आमची कामे आणि रखडलेल्या प्रकल्पांना दिलेली गती पाहून आम्हाला कौल दिला आहे.”

मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिक्रियेतील महत्त्वाचे मुद्दे

मुंबई आणि ठाण्यासह राज्यभरातील सर्व महापालिकांमध्ये महायुतीचेच महापौर बसतील. आता केंद्र, राज्य आणि महापालिकेतही महायुतीची सत्ता असल्याने मुंबईच्या विकासाला ‘ट्रिपल इंजिन’चा वेग मिळेल. ‘उबाठा’ने १६० जागा लढवून केवळ ६० जागांवर आघाडी मिळवली आहे, यावरून जनतेने त्यांना नाकारल्याचे स्पष्ट होते.

Mira Bhayandar Election 2026 : भाजपाची एकहाती सत्ता; 78 जागांवर घवघवीत विजय

