Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Khalapur Zilla Parishad: खालापूरमध्ये शिंदे सेनेची ताकद वाढली; शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर पक्षप्रवेश

खालापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली. आ. धोरवेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना ही ताकदीने तयारीत असून मिरकुटवाडी येथे पक्षप्रवेश सोहळा व जाहीर सभा पार पडली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 05:18 PM
Khalapur Zilla Parishad: खालापूरमध्ये शिंदे सेनेची ताकद वाढली; शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर पक्षप्रवेश

Khalapur Zilla Parishad: खालापूरमध्ये शिंदे सेनेची ताकद वाढली; शेकडो कार्यकर्त्यांचा जाहीर पक्षप्रवेश (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रवादी जिल्हा उपाध्यक्ष व उबाठा नेते शिवसेनेत प्रवेश जाहीर सभा
  • आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला सोहळा
  • खालापूरमध्ये राजकीय समीकरणे बदलतायत
 

Khalapur Zilla Parishad: खालापूर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सर्व पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली. आ. धोरवेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना ही ताकदीने तयारीत असून मिरकुटवाडी येथे पक्षप्रवेश सोहळा व जाहीर सभा पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा कुंभीवली ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच ज्ञानेश्वर गायकवाड, बीड़खुर्दचे माजी उपसरपंच तथा उबाठाचे नेते भरत पाटील यांनी शेकडो कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत जाहीर पक्षप्रवेश केला. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गट मजबूत होतानाचे पहावयास मिळत आहे.

हे देखील वाचा: Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी

तर याप्रसंगी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी भाष्य करताना म्हणाले की, सावरोली जिल्हा परिषदेवर ज्ञानेश्वर गायकवाड यांच्या रूपाने शिवसेनेचा भगवा झेंडा फडकेल, असा विश्वास व्यक्त केला. या भाष्यातून ज्ञानेश्वर गायकवाड यांच्या सावरोली जिल्हा परिषद गटाच्या उमेदवारीवर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी शिक्कामोर्तब केल्याचे पाहायला मिळाले. आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास ठेवत माजी सरपंच ग्रामपंचायत कुंभिवली तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते ज्ञानेश्वर गायकवाड यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून सरपंच गणेश आप्पा वीर, ग्रामपंचायत कुंभीवली उपसरपंच तुषार ज्ञानेश्वर गायकवाड, ग्रामपंचायत सदस्य निलम लोते, सुगंधा पवार, माजी सरपंच पांडुरंग वाघमारे, राजू कदम, घनश्याम बीर, माजी उपसरपंच रुपचंद पडळकर, माजी सदस्य शिवाजी डांगे, भाई धांदरूट, माडप ग्रामपंचायतचे माजी उपसरपंच तथा विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अरुण पाटेकर यांच्यासह जवळपास ४५० हून अधिक कार्यकत्यांनी प्रवेश केला आहे.

हे देखील वाचा: Raigad ZP employee benefit: एसबीआयने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुल्या केल्या विशेष फायदे

बीडखुर्द ग्रामपंचायतीचे उबाठाचे माजी उपसरपंच भरत पाटील यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून शरद पाटील, विभागप्रमुख राजेंद्र चोरगे, शाखाप्रमुख बळीराम मांडवकर, माजी ग्रामपंचायत सदस्य जगन्नाथ कणूक, माजी सदस्य अजित पाटील आदी प्रमुखांसह १०० हुन अधिक जणांनी प्रवेश केला, आमदार महेंद्र थोरवे, संपर्कप्रमुख विजय पाटील, जिल्हा प्रमुख संतोष भोईर, विनोद साबळे, ज्येष्ठ नेते भाई शिंदे, माजी उपसभापती विश्वनाथ पाटील, खोपोलीचे नगराध्यक्ष कुलदीपक, तालुकाप्रमुख संदेश पाटील, संजय देशमुख, शशी देशमुख, युवासेना माजी जिल्हा अधिकारी अक्षय पिगळे, विधानसभा अधिकारी रोहित विधारे, उपजिल्हाधिकारी निखिल पाटील, प्रमोद शिर्के आदी उपस्थित होते.

Web Title: Shiv sena strengthens as ncp leaders join party ahead of polls

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 05:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी
1

Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM