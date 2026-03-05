“दक्षिण आफ्रिकेला थेरपीची गरज…” एका पराभवाने जग बदललं! आफ्रिकन क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या चाहत्याने केले सत्य उघड

Criticism of South African social media : टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडने नऊ विजय मिळवले आणि दक्षिण आफ्रिकेची सुवर्ण फेरी संपुष्टात आणली. दक्षिण आफ्रिकेला यापूर्वी नॉकआउट सामन्यांमध्ये मोठ्या स्पर्धांमधून बाहेर पडावे लागले आहे, अनेकदा आयसीसी ट्रॉफी गमावावी लागली आहे. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की इतक्या शक्तिशाली संघासोबत असे का घडते. दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वात प्रसिद्ध क्रिकेट चाहते आणि कंटेंट क्रिएटर, तंजा वूर यांच्या मते, प्रोटीज संघाला थेरपीची आवश्यकता आहे.
पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये तिने दुःख व्यक्त केले की, “लोक मला नेहमीच विचारतात, ‘दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हे मोठे सामने का जिंकू शकत नाही?’ आणि सर्वात आधी मनात येणारी गोष्ट म्हणजे आपण वर्षानुवर्षे विकसित करत असलेल्या खेळाडूंची क्षमता. शक्ती, प्रतिभा आणि अविश्वसनीय प्रतिभेची कमतरता नाही.” ती पुढे म्हणाली, “हा फक्त एक मानसिक अडथळा असू शकतो. आणि म्हणून मी या संघाला म्हणत आहे, मी शुक्री (मुख्य प्रशिक्षक) ला म्हणत आहे, कृपया दुसरा मार्ग शोधा. मला माहित नाही की थेरपी बजेटमध्ये आहे की नाही, मला माहित नाही की लोक अजूनही ते निषिद्ध मानतात की नाही, परंतु खेळांमध्ये ते खूप उपयुक्त आहे आणि ते तुमचे जीवन बदलू शकते.”
IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्ध भारताचा T20 मध्ये काय रेकॉर्ड आहे? उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी नजर टाका आकडेवारी
तंजा म्हणाली, “मला समजते की ख्रिश्चनांना वाटते की हे सैतानाचे काम आहे – बरं, जर आपण ख्रिश्चन असा विश्वास ठेवतो की देवाने आपल्या सर्वांना एक विशेष देणगी दिली आहे, तर मग आपल्या मनाला बरे करण्यासाठी असलेल्यांना तुच्छ लेखणारे आपण कोण? जेव्हा आपल्याला हृदय, पोट, फुफ्फुसे, पाठीच्या समस्या असतात तेव्हा आपल्याला डॉक्टरकडे जाण्यात काहीही गैर वाटत नाही, परंतु जेव्हा मेंदूचा प्रश्न येतो तेव्हा मला माहित नाही, आपण त्याकडे तुच्छ लेखतो.”
ती पुढे म्हणाली, “तुम्हाला माहिती असेलच? कारण तुम्हाला भीती वाटते. मी स्वतःही अशा लोकांपैकी एक होती. मी वर्षानुवर्षे घाबरत होती. ठीक आहे, मी सहा वर्षे बेरोजगार होती, पैसे कमवत नव्हती. मी हे क्रिकेट पेज सुरू केले, ठीक आहे, १८ महिने पैसे कमवत नव्हती. फॉलोअर्स वाढत राहिले, काहीही होत नव्हते, आणि मग मी थेरपीला गेली आणि एका महिन्यात माझ्यासाठी सर्व काही बदलू लागले. संधी आल्या कारण का? मी स्वतःला रिंगमध्ये उतरवले. मी माझ्या मानसिक आरोग्यासाठी, स्वतःची सर्वोत्तम आवृत्ती बनण्यासाठी लढणार होती.
तंजाने शेवटी म्हटले, “आम्हाला भविष्यातील वैभवाकडे नेण्याची जबाबदारी स्वतःवर घ्या, विशेषतः तरुण खेळाडूंवर. न्यूझीलंडबद्दल बोलायचे झाले तर, तुम्ही आमच्यापेक्षा चांगली गोलंदाजी केली, तुम्ही आमच्यापेक्षा चांगली फलंदाजी केली. टिम सेफर्ट, फिन अॅलन – विलक्षण. गोलंदाजी, रणनीती, सर्वकाही अभूतपूर्व होते. म्हणून तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा, भारताला शुभेच्छा, इंग्लंडला शुभेच्छा. सर्वोत्तम संघ जिंको. आणि दक्षिण आफ्रिका, अर्थातच मी दुखावली आहे, अर्थातच मी तुटली आहे. पण मी नेहमीप्रमाणे परत येईन. कायमचे आणि नेहमीच मी एक प्रोटीया असेन.”