स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) या बँकेकडून रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. सोमवारी यासाठीचा करार रायगड जि.प. मुख्य अधिकारी नेहा भोसले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

Updated On: Jan 14, 2026 | 04:50 PM
Raigad ZP employee benefit: एसबीआयने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुल्या केल्या विशेष फायदे (फोटो-सोशल मिडिया)

  • रायगड कर्मचाऱ्यांसाठी एसबीआयचा विशेष पॅकेज
  • झिरो बॅलन्स खाते, अपघात विमा, लॉकर सूट मिळणार
  • पगार खातेधारकांसाठी मोफत वैयक्तिक व हवाई अपघात विमा
 

Raigad ZP employee benefit: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ही देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आहे. या बँकेकडून रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. यासाठीचा करार सोमवारी रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यामुळे रा.जि.प.च्या कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. एसबीआय बँकेतर्फे राज्य शासन वेतन खाते योजनेतून रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना विशेष लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पगार खाते शुन्य शिल्लक ठेवून उघडले जाते.

हेही वाचा: Karjat News : भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप; किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

या कराराच्या वेळी राजिप वित्त विभागाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जालिंदर पठारे, एसबीआयचे रिजनल मैनेजर विलास शिंदे, एजीएम रणजीत मिश्रा, एजीएम देवेंद्र यादव, चिफ मॅनेजर प्रकाश तांबे, अलिबाग शाखेचे चिफ मैनेजर प्रकाश सुमित म्हात्रे, चिफ मॅनेजर धिरेंद्र कुमार, डिस्ट्रीक्ट को-ऑर्डीनेटर रायगड संजय गोळे यांच्यासह रा.जि.प. व बँकेचे इतर  कर्मचारी उपस्थित होते.

खातेधारकांना वैयक्तिक अपघात विमा

खातेधारकांना मोफत वैयक्तिक अपघात विमा मिळतो. ज्यामध्ये १ कोटी १० लाख रुपयापासून कमाल २ कोटी ६० लाखांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. तसेच यात मोफत हवाई अपघात विम्याचा लाभदेखील दिला जातो. कायमस्वरूपी अंशतः अंपगत्व आल्यास अपगाव टक्केवारीनुसार ८० लाखापर्यंत व कायमस्वरूपी पूर्ण अयगत्व आल्यास १ कोटी, त्याचप्रमाणे सवलतीच्या दरात आरोग्य विमा ५५ लाखापर्यंत मिळतो. यामध्ये पगार खातेधारकासह जोडीदार, दोन अपत्याचा समावेश आहे.

हेही वाचा: Karjat News : निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण, गावकऱ्यांचे होतायत हाल; 5 वर्ष खितपत पडलेल्या रस्त्याची 15 दिवसात धूळधाण

एसबीआय पगार खात्याचे अतिरिक्त विशेष फायदे

  • झिरो बॅलन्स खाते
  • रिश्ते फॅमिली सेव्हिंग अकाउंट ४ कुटुंबियांपर्यंत खाते सुविधा
  • लॉकर भाड्‌यात वार्षिक ५० टक्केपर्यंत सूट
  • इतर बँक एटीएमवर दरमहा १० मोफत व्यवहार
  • पेन्शन घेणा-या शासकीय एसबीआय पेन्शनधारकांसाठी विशेष पेन्शन पॅकेज
  • दररोज रोख पैसे काढण्याची मर्यादा खाते प्रकारानुसार जास्तीत जास्त 2 लाखांपर्यंत.

Published On: Jan 14, 2026 | 04:50 PM

