Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवेंनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी

खोपोली नगरपरिषदेची उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवकच्या पदाची निवडणूक झाली. ३ स्वीकृत नगरसेवक बिनाविरोध निवडून आले. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दिलेला शब्द पाळत BJPचा उपनगराध्यक्ष बिनाविरोध निवडून आणला.

Updated On: Jan 16, 2026 | 05:02 PM
Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक

Raigad politics News: आमदार महेंद्र थोरवनी दिलेला शब्द पाळला! भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आमदार महेंद्र थोरवे यांनी महायुती म्हणून पाळला दिलेला शब्द
  • भाजपाचा उपनगराध्यक्ष व १ स्वीकृत नगरसेवक विजयी
  • महायुतीचे उमेदवार झाले बिनविरोध विजयी
 

Raigad politics News: रायगड जिल्ह्यातील खोपोली नगरपरिषदेची उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवकच्या पदाची निवडणूक झाली असून निवडून आलेल्या उमेदवारांनुसार शिवसेना (शिंदे गट) एक, भाजप एक व राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाचा एक असे तीन स्वीकृत नगरसेवक बिनाविरोध निवडून आले तर शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी महायुती म्हणून दिलेला शब्द पाळत भाजपाचा उपनगराध्यक्ष बिनाविरोध निवडून आला. खोपोली नगरपरिषदेत थेट नगराध्यक्ष पदी महायुतीचे शिवसेनेचे कुलदीपक शेंडे निवडून आले होते. तर ३१ नगरसेवकपैकी १४ शिवसेनेचे व ४ भाजपाचे, ७ राष्ट्रवादीचे, ४ शेकाप पक्षाचे, १ शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी व १ अपक्ष असे नगरसेवक निवडून आले.

हे देखील वाचा: Raigad ZP employee benefit: एसबीआयने रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खुल्या केल्या विशेष फायदे

भाजप, शिवसेना व रिपाई महायुती मिळून स्पष्ट बहुमत मिळाले असल्याने निवडणुकीत आधी ठरल्या प्रमाणे उपनगराध्यक्ष पद भाजपाला देण्यात आले. त्यानुसार भाजपाचे तरुण नगरसेवक विक्रम यशवंत साबळे यांची बिनाविरोध निवड झाली. महायुतीला दोन स्वीकृत नगरसेवक मिळणार होते. त्यानुसार शिवसेनेकडून खोपोली उपशहरप्रमुख दिनेश थोरवे यांचा एकमेव अर्ज दाखल केला. गेली अनेक वर्षे राजकीय व सामाजिक कामाच्या जोरावर दिनेश थोरवे यांना हा बहुमान मिळाल्याचे बोलले जात आहे व भाजपाकडून खोपोली शहर महिला अध्यक्ष असणाऱ्या अश्विनी अत्रे यांची बिनविरोध निवड झाली.

हे देखील वाचा: Karjat News : भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप; किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

महायुतीतर्फे छोटेखानी मिरवणुकीने आनंद साजरा केला. या निवडणुकीत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने सात नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीने बेट नगराध्यक्ष पदी पराभव आलेल्या सुनील पाटील यांना उमेदवारी देत त्यांना प्रवाहात ठेवण्याचे काम केले आहे, त्यांचा ही एकमेव अर्ज असल्यामुळे ते ही बिनविरोध निवडून आले आहेत, निवडी नंतर महायुतीतर्फे छोटेखानी मिरवणूक काढीत वाजता गाजत आनंद व्यक्त केला. ढोल ताश्याच्या गजरात फटाक्यांची आतषबाजी करीत मोठा जल्लोष साजरा केला.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Bjps vikram sable elected deputy mayor unopposed as mahayuti secures majority

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 05:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
2

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट
4

लढाई संपली आता सर्वजण एकत्र येऊ; नगरसेवक सनी निम्हण यांनी घेतली विरोधकांची भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM