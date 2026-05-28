Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी रमेश पल्लोड यांची निवड

Updated On: May 28, 2026 | 10:56 AM IST
जाहिरात
सारांश

नावाच्या प्रस्तावास शिवजीकाका पल्लोड व बबनराव ढेबे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर संघाचे मावळते अध्यक्ष अजित जाधव यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार रमेश पल्लोड यांना सुपूर्त केला. या घोषणेचे सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले.

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी रमेश पल्लोड यांची निवड

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी रमेश पल्लोड यांची निवड

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदाची धुरा पुन्हा एकदा लोकमतचे ज्येष्ठ पत्रकार रमेश पल्लोड यांच्याकडॆ सोपविण्यात आली आहे. तर उपाध्यक्षपदी पुन्हा एकदा पुण्यनगरीचे युवा पत्रकार सचिन नारायण शिर्के यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली. या निवडीची घोषणा ज्येष्ठ पत्रकार व पत्रकार संघाचे जिल्हा सदस्य विलास काळे यांनी केली. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार शिवजीकाका पल्लोड, बबनराव ढेबे, संजय दस्तुरे आदींसह पत्रकार संघाचे सदस्य उपस्थित होते.

ज्येष्ठ पत्रकार शिवजीकाका पल्लोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जेष्ठ पत्रकार बबनराव ढेबे यांच्या प्रमुख उपस्थित महाबळेश्वर येथील गौतम हॉटेल सभागृहात अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद संलग्न महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. या सभेत संघाची नूतन कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली. ज्येष्ठ पत्रकार विलास काळे यांनी महाबळेश्वर पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदाची धुरा ज्येष्ठ पत्रकार रमेश पल्लोड यांना पुन्हा एकदा सोपविण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवला.

या नावाच्या प्रस्तावास शिवजीकाका पल्लोड व बबनराव ढेबे यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर संघाचे मावळते अध्यक्ष अजित जाधव यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार रमेश पल्लोड यांना सुपूर्त केला. या घोषणेचे सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केले. नूतन अध्यक्ष रमेश पल्लोड यांचा शिवजीकाका पल्लोड, बबनराव ढेबे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

महाबळेश्वर तालुका पत्रकार संघाचे नवनियुक्त अध्यक्ष रमेश पल्लोड यांनी संघाची पुढील कार्यकारिणी जाहीर केली. संघाच्या उपाध्यक्षपदी युवा पत्रकार सचिन शिर्के, सचिवपदी जेष्ठ पत्रकार संजय दस्तुरे तर कोषाध्यक्षपदी युवा पत्रकार प्रेषित गांधी, सहसचिवपदी अजित कुंभारदरे यांची एकमताने निवड करण्यात आली.

जिल्हा पत्रकार संघाचे सदस्य जेष्ठ पत्रकार विलास काळे यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना संघातील सर्वानी एकसंध राहत सोबत घेऊन काम करण्याचे व पारदर्शक कारभाराचे आवाहन केले. यावेळी नगरसेवक रोहित ढेबे, गौतम हॉटेलचे प्रमुख रमेशभाई कौल यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

Web Title: Ramesh pallod elected president of mahabaleshwar taluka journalists association

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 10:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन
1

गायीला ‘राष्ट्रीय पशू’ घोषित करा; मुस्लिम व बहुजन समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर
2

दरवाढीच्या निषेधार्थ ठाकरे गटाचा साताऱ्यात एल्गार; मोती चौकात घोषणाबाजी, अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धरले धारेवर

Patan water crisis: पाटणमध्ये पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती, विहिरींनी गाठला तळ गाठला; ७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू
3

Patan water crisis: पाटणमध्ये पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती, विहिरींनी गाठला तळ गाठला; ७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा
4

आंबेनळी दुर्घटनेतील आठ तरुणांना अश्रुपूर्ण निरोप, आसगाव, मर्ढे आणि खटाव गावांमध्ये शोककळा; मध्यरात्री अंत्यसंस्कारावेळी हंबरडा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

Pradosh Vrat 2026: गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी शिवलिंगावर या गोष्टी करा अर्पण, कधीही भासणार नाही अन्नाची अडचण

May 28, 2026 | 11:40 AM
“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

“माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न…”, परवीन बाबी-Amitabh Bachchan वाद पुन्हा चर्चेत; Pooja Bhatt यांच्या वक्तव्यानंतर खळबळ

May 28, 2026 | 11:38 AM
Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

Eid al-Adha : इस्रायलच्या Eid al-Adha च्या शुभेच्छांवर इराणची टीका; म्हणाला, ‘कसाईसुद्धा…’

May 28, 2026 | 11:31 AM
Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

Siddaramaiah resignation: अखेर सिद्धारामय्या यांचा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

May 28, 2026 | 11:30 AM
Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

Mumbai News: कंत्राटदारांवरील अवलंबित्व कमी करा! मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निर्देश, विविध चौक्यांची पाहणी करून केल्या सूचना

May 28, 2026 | 11:30 AM
CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

May 28, 2026 | 11:28 AM
IPL 2026: अरारा खतरनाक! अवघ्या 15 व्या वर्षी 680 पैकी 610 धावा चौकारातून, 65 सिक्सरचा डोंगर, Vaibhav Sooryavanshi चा धडाका

IPL 2026: अरारा खतरनाक! अवघ्या 15 व्या वर्षी 680 पैकी 610 धावा चौकारातून, 65 सिक्सरचा डोंगर, Vaibhav Sooryavanshi चा धडाका

May 28, 2026 | 11:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM