रील्सस्टार रोहिणी पाराध्येने संपवलं आयुष्य, ‘हॉटेल ग्रामपंचायत’च्या स्वयंपाकघरात घेतला गळफास

Raigad Crime: उन्हाळी सुट्टीसाठी गावी आली अन् थेट जंगलात सापडला मृतदेह; मोबाईलवर बोलत घराबाहेर पडली…
सोशल मीडियावरून मिळवली होती वेगळी ओळख
रोहिणी आणि निलेश पाराध्ये हे सोशल मीडियावर विनोदी, सामाजिक तसेच खाद्यसंस्कृतीवरील रील्समुळे चांगलेच लोकप्रिय झाले होते, त्यांच्या व्हिडीओंना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता, त्यातूनच त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती. व्यवसाय आणि सोशल मीडियावर यशस्वी वाटचाल सुरू असतानाच अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे त्याच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
कारण समोर आलं नाही
ही घटना मंगळवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास उघडकीस आली. त्यानंतर उपस्थितांनी त्यांना तातडीने मंगळवेढा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच वैद्यकीय अधिका-यांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेची मंगळवेढा पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली आहे. रोहिणी यानी रील्सच्या माध्यमातून अल्पावधीतच प्रसिद्धीचे टोक गाठले होते, सोशल मीडियावर त्यांचे असंख्य फॉलोअर्स आहेत. त्यांचे कौटुंबिक आयुष्य सुद्धा उत्तम चालले होते. असे असताना त्यानी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलले? यासंदर्भातच तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. त्याच्या आत्महत्येचे कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
