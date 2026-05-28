IPL 2026: अरारा खतरनाक! अवघ्या 15 व्या वर्षी 680 पैकी 610 धावा चौकारातून, 65 सिक्सरचा डोंगर, Vaibhav Sooryavanshi चा धडाका

वैभवने सनरायझर्स हैदराबादसमोर एलिमिनेटर सामन्यात ख्रिस गेलचा सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम मोडीत काढला आहे. ख्रिस गेलचा दुसरा विक्रम तोडता तोडता वैभव राहिला आहे. वैभवचे जगभरात कौतुक आणि प्रशंसा होताना दिसत आहे.
वैभवने आपल्या ५७ टक्के धावा षटकारांमधून केल्या आहेत
महान ख्रिस गेलने आपल्या सर्वोत्तम आयपीएल हंगामात ५९ षटकार मारत ७३३ धावा केल्या होत्या. याचा अर्थ त्याच्या ४८ टक्के धावा षटकारांमधून आल्या होत्या, पण वैभवच्या ६८० धावांपैकी ५७ टक्के धावा षटकारांमधून आल्या आहेत. वैभव ज्या शैलीत खेळत आहे, त्यामुळे गेलचे विक्रम फिके वाटतात.
आरारारा खतरनाक! Vaibhav Suryvanshi बनला IPL चा सिक्सर किंग; टी-20 च्या बादशाहला टाकले मागे
वैभवच्या वयाबाबत चर्चांना पूर्णविराम
वैभवच्या वयाबद्दल अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. प्रतिस्पर्धी म्हणतात की तो कोणत्याही अँगलमधूनन १५ वर्षांचा दिसत नाही, पण जगातील सर्वात महागड्या लीगमध्ये, जिथे ३० वर्षांचे खेळाडूही धावा करण्यात अपयशी ठरत आहेत, तिथे त्याचा निर्भीड खेळ कमी महत्त्वाचा आहे का? खेळात वय कुठेही आडवं येत नाही हेच वैभवने आपल्या खेळातून दाखवून दिलं आहे. वैभव कोणत्याही गोलंदाजाला न घाबरता निर्भिडपणे आपला नैसर्गिक खेळ खेळताना दिसतो आणि आता खरं तर गोलंदाजच वैभवच्या खेळीला घाबरायला लागले आहेत.
सर्वात जलद शतक हुकले
२७ मे रोजी, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आयपीएल २०२६ चा एलिमिनेटर सामना खेळला गेला. एक पराभव म्हणजे स्पर्धेतून बाहेर. अशा उच्च-दबावाच्या सामन्यात, वैभवने आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक केवळ एका शॉटने हुकवले. जेव्हा तो २८ चेंडूंमध्ये ९७ धावांवर होता, तेव्हा तो शतक पूर्ण करण्यापासून फक्त एक शॉट दूर होता. पण पुढच्याच चेंडूवर, त्याने प्रफुल्ल हिंगेच्या एका शॉर्ट बॉलवर अप्पर कट मारला, जो डीप थर्ड मॅनला उभ्या असलेल्या आर. स्मृतीच्या हातात गेला. सूर्यवंशीने आपल्या झंझटक्या खेळीत २९ चेंडूंमध्ये १२ षटकार आणि पाच चौकारांसह ९७ धावा केल्या.
एका हंगामात सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम
या सामन्यात उतरण्यापूर्वी, वैभव सूर्यवंशी षटकारांच्या बाबतीत गेलपेक्षा सहा षटकारांनी मागे होता. गेलने २०१२ च्या हंगामात ५९ षटकार मारले होते. सूर्यवंशीने या सामन्यात १२ षटकार मारून गेलचा विक्रम मोडला आणि आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या षटकारांची एकूण संख्या ६५ वर नेली. त्याचे ६५ षटकार या हंगामातील दुसऱ्या क्रमांकावरील फलंदाज अभिषेक शर्मा (४३ षटकार) पेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत.
