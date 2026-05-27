Patan water crisis: पाटणमध्ये पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती, विहिरींनी गाठला तळ गाठला; ७ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू

पाटण तालुक्यातील फडतरवाडी, घोट, शिद्रूकवाडी, खळे, वरची शिद्रूकवाडी, डेरवण, जंगलवाडी आदी ७ गावांमध्ये शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. मोरणा विभागातील काही गावांचे ग्रॅव्हिटी पाणीपुरवठ्याचे स्त्रोत आटल्याने कोकीसरे, पांढरेपाणी, धावडे, किल्ले मोरगिरीसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या वाढत आहे.
तालुक्यात ४०० पेक्षा जास्त गावे व वाड्यावस्त्या आहेत. कोयना नदीकाठावरील गावांना पाण्याची समस्या नाही. मात्र दुर्गम व डोंगरी भागात राहणारी गावे, वाड्यावस्त्यांमधील नागरिक पाण्यासाठी दाहीदिशा फिरताना दिसत आहेत. डोंगरमाळावर पाण्याचे स्त्रोत शोधत त्यांना फिरावे लागत आहे.
पाणी असणाऱ्या विहिरींनीदेखील तळ गाठले आहेत. पाळीव जनावरे, कपडे धुलाई, घरातील भांडी स्वच्छता, आंघोळ आणि पिण्याचे पाणी यासाठी लोकांना पाणी मिळवण्यासाठी मैलोनमैल जावे लागत असल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळत आहे. काही ठिकाणी टँकरने पाणी विकत घेण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.
ज्या-ज्या गावात पाणी टंचाईबाबत प्रस्ताव येतील त्या, त्या गावात प्रशासनाने तत्काळ टँकरने पाणीपुरवठा करावा. संबंधित विभागाने केवळ कागदोपत्री कार्यवाही न करता टंचाईग्रस्त गावांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण अपेक्षित असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्य जात आहेत.
पाटण तालुक्यातील अनेक गावे व वाड्यावस्त्यांमध्ये पाणीटंचाई असून सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेने गावातील नोकरदार, व्यावसायिक, पुणे, मुंबई येथे राहणारे उद्योजक गावासाठी स्वखर्चातून पाणी टँकर पुरवत आहेत. ढेबेवाडी भागातील जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीला निवडून आलेले पदाधिकारी व माजी पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ते टँकरने पाणीपुरवठा करत आहेत.
यासंदर्भात बोलताना ग्रामीण पाणी पुरवठा, पाटण उपविभागाचे उपअभियंता प्रतीक भाट म्हणाले की, “पाटण तालुक्यातील काही ग्रॅव्हिटी योजनांचे स्त्रोत, पाण्याचे स्त्रोत आटत आल्याने गावांना पुरेसा पाणी पुरवठा होत नाही तेथे पर्यायी व्यवस्था करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ज्या गावात अजिबात पाण्याची व्यवस्था अथवा पाणी मिळण्याचे साधन नाही तेथे टँकरने पाणी पुरवले जात आहे.”