Ratnagiri News : चिपळूण बसस्थानकाचा तिढा सुटणार ! प्रताप सरनाईकांनी घेतली अधिकारी व संबंधित ठेकेदारांबरोबर बैठक

प्रकल्पासाठी रु ५.८५ कोटींची दिली मंजुरी तेथे त्यांनी परिवहन मंत्री मा. प्रताप सरनाईक यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या प्रकल्पासंदर्भातील सविस्तर माहिती त्यांच्यासमोर मांडली. यावेळी नगराध्यक्षांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे मूळ अंदाजपत्रक सन २०१६ मध्ये तयार करण्यात आले होते. कोरोना काळात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे निधीत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी रु ५.८५ कोटींची मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र निधी कपातीमुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यात आला असून, सद्यस्थितीत हे काम रु २.८७कोटी रुपयांत पूर्ण केले जात आहे.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यानी प्रकल्पातील अडचणी, निधी कपातीमुळे आलेल्या मर्यादा तसेच उर्वरित कामासाठी आवश्यक निधीची बाब सविस्तरपणे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निदर्शनास आणून दिली. सर्व माहिती लक्षपूर्वक ऐकून घेतल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ जानेवारीनंतर मंत्रालयात परिवहन विभागातील अधिकारी व संबंधित ठेकेदार यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे जाहीर केले. तसेच या बैठकीनंतर स्वतः चिपळूण येथे येऊन हायटेक मध्यवर्ती बस स्थानकाच्या कामाची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोरोना काळात निधीची कपात करण्यात आली होती, मात्र उर्वरित निधी व आवश्यक तेवढा अतिरिक्त निधी या कामासाठी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे ठोस आश्वासन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांना दिले. हा प्रश्न नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी गांभीर्याने हाती घेतल्याने त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.