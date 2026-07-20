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Mumbai BEST Bus Accident: बेस्टला झालयं तरी काय? मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू, तर ७ जण जखमी

Updated On: Jul 20, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

Sion-Panvel Highway Accident: सायन-पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द येथे बेस्ट बस दुभाजकावर आदळून भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत ६५ वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला असून बसचालक आणि वाहकासह सात जण जखमी झाले आहेत. अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली.

बेस्टला झालयं तरी काय? मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू, तर ७ जण जखमी

बेस्टला झालयं तरी काय? मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात; ६५ वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू, तर ७ जण जखमी

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विस्तार
  • बेस्टला झालयं तरी काय?
  • मानखुर्दमध्ये बेस्ट बसचा भीषण अपघात
  • ६५ वर्षीय पादचाऱ्याचा मृत्यू, तर ७ जण जखमी
Sion-Panvel Highway Accident News Marathi : मुंबईतील सायन – पनवेल महामार्गावरील मानखुर्द येथे सोमवारी (20 जुलै) सकाळी सुमारे ९.१४ वाजता बेस्टची ५०१ क्रमांकाची बस रस्त्याच्या दुभाजकावर जाऊन धडकली. बेस्टची भरधाव बस थेट दुभाजकावर (डिव्हायडर) आदळल्याने, तिथे उभ्या असलेल्या एका ज्येष्ठ नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. बेस्ट बसचे वारंवार अपघात पाहता, बेस्टला झालंय तरी काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सोमवारी सकाळी मुंबईतील मानखुर्द परिसरात बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) बस अनियंत्रित होऊन महामार्गावरील डिव्हायडरला धडकली. या अपघातात डिव्हायडरजवळ उभ्या असलेल्या एका ६५ वर्षीय वृद्धाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला. बसचे चालक आणि वाहकही जखमी झाले.

Mumbai BEST Bus Accident : मुंबईत पुन्हा भीषण अपघात! बेस्ट बसचे …

उपचारादरम्यान वृद्धाचा मृत्यू

स्थानिक अधिकारी आणि पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा अपघात सायन-पनवेल महामार्गावरील एका रुग्णालयासमोरच घडला. भरधाव वेगाने जाणाऱ्या बेस्ट बसने नियंत्रण गमावले आणि ती डिव्हायडरला धडकली, या अपघातात रस्त्यावर उभे असलेले भास्कर रावसाहेब पांडे (६५) गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने जवळच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान क्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या अपघातात बस चालक बनवारी श्रीराम प्रसाद शर्मा (५१) आणि वाहक वैभव वाघमारे (४१) जखमी झाले. दोघांनाही राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे.

बेस्ट बस अपघातांमध्ये वाढ

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून बेस्ट बसच्या अपघातांमध्ये वाढ झाली आहे. यापूर्वी, १० जुलै रोजी अंधेरी परिसरात एका बेस्ट बसवरील नियंत्रण सुटल्याने ती १४ वाहनांना धडकली, ज्यात आठ जण जखमी झाले. तसेच ८ जुलै रोजी भांडुप परिसरात एका इलेक्ट्रिक बेस्ट बसवरील नियंत्रण सुटल्याने अनेक वाहनांचे नुकसान झाले आणि एक व्यक्ती जखमी झाली. अपघातांच्या या वाढत्या घटनांमुळे बसची देखभाल आणि चालकांच्या सुरक्षिततेच्या मानकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अपघातानंतर वाशीच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही काळ पूर्णपणे विस्कळीत झाली. मानखुर्द मेट्रो स्थानकाखाली वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मुंबई वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम केले. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Bhandup BEST Bus Accident : भांडुपमध्ये बेस्ट ई-बसचा भीषण अपघात; पादचारी गंभीर जखमी, अनेक वाहनांचे नुकसान

Web Title: Best bus accident mankhurd sion panvel highway pedestrian killed

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Published On: Jul 20, 2026 | 12:14 PM

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