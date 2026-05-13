खंडाळा तालुक्यात वाढली ‘वंचित’ची ताकद; अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश

खंडाळा : खंडाळा तालुक्यात अनेक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशामुळे खंडाळा तालुक्यात संघटन, ताकद वाढत असून, अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचे हात बळकट करत वंचित आघाडीचा विचार घराघरात पोहोचवणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कांबळे यांनी सांगितले.
अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा वाढदिवस संपूर्ण जिल्ह्यात सामाजिक उपक्रमांनी साजरा केला जात असताना, खंडाळा तालुक्यात हा दिवस पक्षविस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला. जिल्हाध्यक्ष रामदास कांबळे यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील शिरवळ येथे आयोजित कार्यक्रमात विविध राजकीय पक्षांतील अरुण गायकवाड, सुहास कांबळे, शेखर गायकवाड, स्वप्निल बनसोडे, सचिन वाघमारे, अमोल डोळस, निखिल लोखंडे, संदीप लिमन, चंद्रकांत गुळूमकर, भगवान पाईकराव, मनोहर सावंत, राहुल वाघंबरे, अपर्णा बनसोडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील व पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचे ध्येयधोरण स्वीकारत पक्षात प्रवेश केला.
“बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडी हा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य, शोषित आणि वंचितांचा आवाज बनली आहे. या पक्षप्रवेशामुळे खंडाळा तालुक्यात ‘वंचित’ची ताकद वाढत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष कांबळे यांनी सांगितले. तसेच रामदास कांबळे यांच्याबरोबर नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांनी आगामी काळात वंचित बहुजन आघाडीचे संघटन अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
विधान परिषदेच्या रिक्त जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम लवकरच होणार जाहीर; अडीच वर्षांपासून जागा रिक्त
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष रामदास कांबळे, संतोष ढमाळ, उषा जाधव, योगेश कांबळे, नवनाथ भोसले यांच्यासह जिल्हा व तालुक्यातील अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते.
शिवसेनेच्या पक्षप्रवेशात राष्ट्रवादीच्या आमदारांची उपस्थिती
दुसरीकडे, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत फूट पडल्यापासून राज्याचं राजकारण ढवळून निघालं आहे. कोण कोणत्या पक्षात जाईल हे सांगता येत नाही अशी स्थिती आहे. दररोज एक नेता पक्ष सोडतो आणि दररोज एक नवीन पक्षप्रवेश होतो. महाराष्ट्राच्या राजकारणात इतकी मोठी अस्थिरता क्वचितच निर्माण झाली असेल. पक्षप्रवेशाने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारणही तसंच आहे, नेता कॉंग्रेसचा, पक्षप्रवेश शिवसेनेचा आणि उपस्थिती मात्र राष्ट्रवादीच्या आमदारांची असं काहीसं चित्र आज पहायला मिळालं, त्याची चर्चा राज्यभर रंगली आहे.