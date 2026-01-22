BMC Mayor Reservation : आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

मुंबई महापालिका महापौर आरक्षण सोडतीवर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, मुंबईमध्ये ओबीसी महिला आत्तापर्यंत महापौर झालेली नाही. 2019 आणि 2022 मध्ये ओपन होतं. यावेळी तरी ओबीसी यायला हवं होतं. ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे. शेड्युल कास्ट किती असायला पाहिजे? आता नियम बनवला की शेड्युल ट्राईब तीन असायला पाहिजे. मात्र बीएमसीमध्ये आरक्षण सोडत ठरवून केली असल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केले आहे.
पुढे त्या म्हणाल्या की, “आदिवासी प्रवर्ग (ST) का वगळला? किशोरी पेडणेकर यांनी सर्वात मोठा प्रश्न ‘एसटी’ प्रवर्गाबाबत विचारला. मुंबई महापालिकेत अनुसूचित जमातीचे (ST) दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. मग आरक्षणाची चिठ्ठी काढताना हा प्रवर्ग का वगळण्यात आला? महायुतीकडे या प्रवर्गाचे नगरसेवक नाहीत म्हणून हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रकार आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जाणीवपूर्वक आदिवासी प्रवर्गाला वगळण्यात आले. अचानकपणे आदिवासी प्रवर्गासाठी किमान तीन जागांचा नियम केला असल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांना मिळालेल्या जागांच्या आधारेच लॉटरी काढण्यात आल्याचा आरोप पेडणेकर यांनी केला.
