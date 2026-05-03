विशेष रेल्वेगाड्यांना मलकापुरात थांबा! उन्हाळी सुट्यांमुळे प्रवासी गर्दीचा विचार करून निर्णय

मलकापूर : उन्हाळी सुट्यांचा हंगाम सुरू होताच रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. या वाढत्या गर्दीचा विचार करून मध्य रेल्वे प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई–नागपूर तसेच पुणे–नागपूर मार्गावर साप्ताहिक विशेष रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात येणार असून या गाड्यांना मलकापूर येथे अधिकृत थांबा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मलकापूर हे विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारे महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक असल्याने येथे थांबा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. अखेर ही मागणी मान्य झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मलकापूर जिल्हा प्रवासी सेवा संघ व तालुका प्रवासी मंडळाच्या माध्यमातून ही माहिती जाहीर करण्यात आली. संघटनेचे अध्यक्ष महेंद्रकुमार बुरड तसेच तालुका प्रवासी मंडळाचे अध्यक्ष पारसमल झाबक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत रेल्वे प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
त्यांच्या मते, या विशेष गाड्यांमुळे प्रवाशांना मोठ्या शहरांमध्ये जाण्यासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः विद्यार्थी, नोकरी करणारे तसेच सुट्टीसाठी प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. आतापर्यंत मलकापूर येथून थेट गाड्यांची मर्यादित सुविधा असल्यामुळे प्रवाशांना इतर स्थानकांवर जावे लागत होते. आता मात्र ही अडचण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
मुंबई–नागपूर दरम्यान एकूण चार साप्ताहिक विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहेत. ट्रेन क्रमांक 01021 ही गाडी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून 1 आणि 3 मे रोजी रात्री 12.30 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी 3.45 वाजता नागपूर येथे पोहोचेल. परतीच्या प्रवासात ट्रेन क्रमांक 01022 नागपूरहून रात्री 9.40 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी दुपारी 1.50 वाजता मुंबईत पोहोचणार आहे.
तसेच पुणे–नागपूर मार्गावरही दोन विशेष गाड्या धावणार आहेत. ट्रेन क्रमांक 01467 ही गाडी पुणे येथून 1 मे रोजी दुपारी 3.50 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8.05 वाजता नागपूरला पोहोचेल. तर ट्रेन क्रमांक 01468 ही गाडी नागपूरहून 3 मे रोजी सकाळी 7 वाजता सुटून त्याच दिवशी रात्री 11.30 वाजता पुण्यात दाखल होईल. या गाड्यांच्या वेळापत्रकामुळे प्रवाशांना सोयीस्कर वेळेत प्रवास करता येणार आहे.
या विशेष गाड्यांचे आरक्षण 29 एप्रिलपासून सुरू करण्यात आले असून प्रवासी सर्व आरक्षण केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून तिकीट बुक करू शकतात. उन्हाळी सुट्यांमध्ये तिकीटांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने प्रवाशांनी लवकरात लवकर आरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे तसेच आमदार चैनसुख संचेती यांचे स्थानिक स्तरावर आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे मलकापूरसारख्या शहरांना अधिक चांगली कनेक्टिव्हिटी मिळत असून भविष्यातही अशा सुविधा वाढवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. एकूणच, या विशेष रेल्वेगाड्या आणि मलकापूर येथे मिळालेला थांबा हा प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा ठरणार असून उन्हाळी सुट्यांतील प्रवास अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर होणार आहे.