Nasrapur Crime: चिमूरडीला न्याय द्या! पुणे-बंगलोर हायवे 4 तास बंद; आई-वडिलांची फडणवीसांना आर्त हाक

आरोपीला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी
आंदोलकांनी रोखून धरला पुणे – बंगलोर हायवे
अंत्यसंस्कार करण्यास नातेवाईकांचा नकार
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, न्यायाच्या मागणीसाठी त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. शुक्रवारी (Crime News) रात्री नसरापूरकरांनी सातारा रोड आडवून धरला. त्यांची पोलिसांनी (Rape Case) समजूत काढली; मात्र शनिवारी चिमुकलीचा मृतदेह पुण्यात पोहोचतांच नागरिकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला आणि त्यांनी रात्री उशीरापर्यंत पुणे बंगळुरू महामार्गावर नवले पुलानजिक रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले.
संतप्त ग्रामस्थांनी त्या चिमुकलीचा मृतदेह तेथेच ठेवत आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली. ‘गोळ्या घाला गोळ्या घाला; आरोपीला गोळ्या घाला’ अशा घोषणा देत त्यांनी नवले पुलाबरोबरच वडगाव बुद्रुक पुलावरही रास्ता रोको आंदोलन केले. गेल्या काही तासांपासून महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून, दोन्ही बाजूंना सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
कारवाई होईपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही
पीडितेच्या नातेवाईकांनीही ठोस कारवाई होईपर्यंत अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिला आहे. “जोपर्यंत आरोपीला कठोर शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या संतप्त वातावरणात पोलिस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, या घटनेने संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. रात्री उशीरापर्यंत या भागातील कोंडी कायम होती.
Nasrapur crime News: खटला ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालवणार! पोलीस अधीक्षक संदीप गील यांची नसरापूरकरांना ग्वाही
पोलीस अधीक्षक संदीप गील यांची नसरापूरकरांना ग्वाही
नसरापूर येथील चिमुरडीच्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी विशेष पथकाची नेमणूक केली असून, हा खटला जलदगती न्यायालयात (फास्ट ट्रॅक) चालविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, माहिती पोलिस अधीक्षक संदीप गिल्ल यांनी दिली. नसरापूर गावात चिमुरडीवर अत्याचारप्रकरणात नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
Nasrapur Crime News: चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर भोर तालुक्यात जनक्षोभ; पुणे-सातारा महामार्ग रोखला
भीमराव कांबळे हा शेतमजूर असून, मिळेल ते कामे करतो. नसरापूर गावात देखील तो कामानिमित्त आलेला होता. तो मिळेल तो कामे करत भोरमधील वेगवेगळ्या गावात फिरत असतो. मात्र, त्याने शुक्रवारी घृणास्पदप्रकार केला. दरम्यान, कांबळे याच्यावर यापुर्वीचेही दोन विनयभंगाचे गुन्हे दाखल आहेत. एक गुन्हा हा १९९८ चा तर दुसरा गुन्हा २०१५ मधील असल्याचे समोर आले आहे.