Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Navi Mumbai Karanjade Ulve Road Is Becoming A Death Trap Fatal Accident On Airport Link Road

Navi Mumbai : एअरपोर्ट लिंक रोडवर अपघात; विमानतळ मार्ग धोकादायक असल्याची भिती

करंजाडे-उलवे अक्सेस रोडवर वेगाचा कहर अखेर समोर आला असून, काही दिवसांपूर्वी नवराष्ट्रने व्यक्त केलेली अपघाताची भीती प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे दिसून आले. विमानतळ शेजारील या धोकादायक मार्गावर कार पलटी होऊन दोन जण जखमी झालेत

Updated On: May 02, 2026 | 07:08 PM
  • करंजाडे-उलवे रोड ठरतोय मृत्यूचा सापळा;
  • एअरपोर्ट लिंक रोडवर भीषण अपघात
पनवेल/ दिपक घरत : करंजाडे-उलवे अक्सेस रोडवर वेगाचा कहर अखेर समोर आला असून, काही दिवसांपूर्वी नवराष्ट्रने व्यक्त केलेली अपघाताची भीती प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे दिसून आले आहे. विमानतळ शेजारील या धोकादायक मार्गावर कार पलटी होऊन दोन जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच करंजाडे-उलवेअ‍ॅक्सेस रोड बनतोय रेस ट्रॅक; अपघातांची भीती तीव्र” या मथळ्याखाली दैनिक नवराष्ट्रमध्ये वृत्त छापण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, 14 मार्च रोजी रात्री सुमारे 9.30 वाजता, उलवेहून पनवेल चिंचपाडाकडे जाणाऱ्या एअरपोर्ट लिंक रोडवर हा अपघात झाला.

या ठिकाणी नवीन पुलाचे काम सुरू असून, वळणाजवळ रस्त्यावर पडलेली रेती आणि अपुरी सुरक्षितता यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. अपघातातील कार ही रोशन अनुराग पियुष डुंगडुंग (वय 33, रा. सीबीडी बेलापूर) चालवत होता. भरधाव वेग आणि रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वाहन डिव्हायडरवर चढून पलटी झाले.या अपघातात साक्ष भाटिया (वय 29) यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्या ओठाला मार लागून जखम झाली आहे तसेच डोळ्याला सूज आली आहे. तर आकाशदीप मिंझ (वय 31) यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.

राज्यातील 364 पोलिसांना मिळणार बढती; सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आता होणार पोलिस निरीक्षक

‘रेस ट्रॅक’ची भीती ठरली खरी

विशेष म्हणजे, ‘नवराष्ट्र’च्या रायगड आवृत्तीमध्ये याच एअरपोर्ट लिंक रोडबाबत धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता.“करंजाडे-उलवे अॅक्सेस रोड बनतोय रेस ट्रॅक; अपघातांची भीती तीव्र” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात वाहनचालकांचा बेफाम वेग, अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजना, वळणावरील धोका आणि रस्त्यावर पडलेले बांधकाम साहित्य यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.आता घडलेल्या या अपघातामुळे त्या इशाऱ्याची प्रचिती आली असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

“मोठा अपघात झाल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?”
सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्पीड ब्रेकर, वेगमर्यादा फलक आणि पोलिस पेट्रोलिंग वाढवण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी ‘वॉर्ड’ स्तरावर ॲक्शन प्लान! राडारोडा पसरवणाऱ्यांवर महानगरपालिकेची नजर, आराखडा तयार करण्याचे आदेश

  • करंजाडे-उलवे रोड ठरतोय मृत्यूचा सापळा;
  • एअरपोर्ट लिंक रोडवर भीषण अपघात
पनवेल/ दिपक घरत : करंजाडे-उलवे अक्सेस रोडवर वेगाचा कहर अखेर समोर आला असून, काही दिवसांपूर्वी नवराष्ट्रने व्यक्त केलेली अपघाताची भीती प्रत्यक्षात उतरत असल्याचे दिसून आले आहे. विमानतळ शेजारील या धोकादायक मार्गावर कार पलटी होऊन दोन जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. काही दिवसांपूर्वीच करंजाडे-उलवेअ‍ॅक्सेस रोड बनतोय रेस ट्रॅक; अपघातांची भीती तीव्र” या मथळ्याखाली दैनिक नवराष्ट्रमध्ये वृत्त छापण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, 14 मार्च रोजी रात्री सुमारे 9.30 वाजता, उलवेहून पनवेल चिंचपाडाकडे जाणाऱ्या एअरपोर्ट लिंक रोडवर हा अपघात झाला.

या ठिकाणी नवीन पुलाचे काम सुरू असून, वळणाजवळ रस्त्यावर पडलेली रेती आणि अपुरी सुरक्षितता यामुळे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. अपघातातील कार ही रोशन अनुराग पियुष डुंगडुंग (वय 33, रा. सीबीडी बेलापूर) चालवत होता. भरधाव वेग आणि रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वाहन डिव्हायडरवर चढून पलटी झाले.या अपघातात साक्ष भाटिया (वय 29) यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्या ओठाला मार लागून जखम झाली आहे तसेच डोळ्याला सूज आली आहे. तर आकाशदीप मिंझ (वय 31) यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे.

राज्यातील 364 पोलिसांना मिळणार बढती; सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आता होणार पोलिस निरीक्षक

‘रेस ट्रॅक’ची भीती ठरली खरी

विशेष म्हणजे, ‘नवराष्ट्र’च्या रायगड आवृत्तीमध्ये याच एअरपोर्ट लिंक रोडबाबत धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता.“करंजाडे-उलवे अॅक्सेस रोड बनतोय रेस ट्रॅक; अपघातांची भीती तीव्र” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात वाहनचालकांचा बेफाम वेग, अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजना, वळणावरील धोका आणि रस्त्यावर पडलेले बांधकाम साहित्य यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.आता घडलेल्या या अपघातामुळे त्या इशाऱ्याची प्रचिती आली असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

“मोठा अपघात झाल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?”
सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्पीड ब्रेकर, वेगमर्यादा फलक आणि पोलिस पेट्रोलिंग वाढवण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

मुंबईच्या स्वच्छतेसाठी ‘वॉर्ड’ स्तरावर ॲक्शन प्लान! राडारोडा पसरवणाऱ्यांवर महानगरपालिकेची नजर, आराखडा तयार करण्याचे आदेश

Web Title: Navi mumbai karanjade ulve road is becoming a death trap fatal accident on airport link road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 06:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण
2

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण
3

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी
4

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM