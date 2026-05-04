सुनेत्रा पवारांना देशात सर्वाधिक मताधिक्य; बारामती पोटनिवडणुकीत इतिहास रचला

Updated On: May 04, 2026 | 06:30 PM
संग्रहित फोटो

बारामती/अमोल तोरणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागलेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना देशात सर्वाधिक म्हणजेच २ लाख १७,८७५ मताधिक्य देऊन बारामतीकरांनी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विषयीची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. या निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांना २ लाख १८ हजार ८०६ मते मिळाली.

 

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने बारामती विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक झाली. या पोटनवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्यासह २३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. सुरुवातीला ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. यामध्ये अनेक उमेदवारांचे अर्ज माघारी घेण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसची मनधरणी करण्यात यश आले. त्याचबरोबर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके हे देखील निवडणूक लढवणार होते, मात्र कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मध्यस्थीने त्यांची समजूत काढल्याने त्यांनी या निवडणुकीतून माघार घेतली. इतर अनेक उमेदवारांनी माघार घेतली होती.

मात्र २२ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज कायम ठेवले, यामध्ये अभिजीत बिचुकले, करुणा मुंडे यांच्यासह इतर उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकली नाही. मात्र या निवडणुकीमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा एकतर्फी व देशात सर्वाधिक मताधिक्याने विजय करण्यासाठी राष्ट्रवादीने मोठे प्रयत्न केले. कोणत्याही परिस्थितीत सुनेत्रा पवार २ लाख १७ हजार हून अधिक मताधिक्याने विजयी होतील, असा दावा राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केला जात होता. मात्र मतदानाची टक्केवारी घटल्याने सुनेत्रा पवार मताधिक्यांचा विक्रम करणार का?, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र झालेल्या मतदानामध्ये बारामतीकरांनी दिवंगत नेते अजितदादांवर श्रद्धा व्यक्त करत सुनेत्रा पवार यांना एकतर्फी निवडून दिले, केवळ एकतर्फी नव्हे तर देशात उच्चांकी मताधिक्याने निवडून देऊन अजितदादांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. या निवडणुकीत विरोधकांना फक्त दोन टक्केच मते मिळाली.

दरम्यान यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये पवार विरोधात २८ ते ३२ टक्के मतदान होत होते, मात्र बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या या पोटनिवडणुकीमध्ये बारामतीकरांनी विरोधात फक्त २ टक्के मते दिली, उर्वरित ९८ टक्के मतदान सुनेत्रा पवार यांना देऊन बारामतीकरांनी सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाचा देशात विक्रम प्राप्त करून दिला. दरम्यान या निवडणूक निकालाचे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी माध्यमांसह सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाधान व्यक्त केले, मात्र निवडणूक मतमोजणी केंद्रासह केंद्राबाहेर पूर्णपणे शुकशुकाट होता. बारामती शहरातही विविध चौकांमध्ये शुकशुकाट दिसून आला. बारामती शहर व तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्यालयाच्या समोर देखील तोच शुकशुकाट दिवसभर होता. कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष केला नाही, अजित दादांच्या अपघाती निधनाचे दुःख आजही प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येत होते.

हे सुद्धा वाचा : मिसिंग लिंकवर महागड्या गाडीचे स्टेअरिंग मुख्यमंत्र्यांच्या हाती; कारची किंमत वाचून हैराण व्हाल!

Published On: May 04, 2026 | 06:30 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

