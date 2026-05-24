Mumbai News: हार्बर एसी लोकलला ‘सुपरफास्ट’ प्रतिसाद! १५ दिवसांत ६५ टक्क्यांची प्रवासीवाढ; महसूलही दुपटीकडे

मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील एसी लोकल सेवांना प्रवाशांचा जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. अतिरिक्त फेऱ्या सुरू होताच प्रवासीसंख्या आणि महसुलात मोठी झेप घेतली आहे. अवघ्या १५ दिवसांत एसी लोकलमधील प्रवासीसंख्येत जवळपास ६५ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.हार्बर मार्गावर २६ जानेवारी २०२६ रोजी एसी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीपासूनच या सेवांना मिळणारा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १ मे पासून आणखी १४ एसी फेऱ्या वाढवल्या. त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील एसी लोकल फेऱ्यांची संख्या आता १०८ वर पोहोचली असून, त्यात मुख्य मार्गावरील ८० आणि हार्बर मार्गावरील २८ फेऱ्यांचा समावेश आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
१६ एप्रिल ते ३० एप्रिल या कालावधीत हार्बर एसी लोकलमधून २.३४ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला होता. मात्र, अतिरिक्त फेऱ्या सुरू झाल्यानंतर १ मे ते १५ मे दरम्यान ही संख्या थेट ३.८६ लाखांवर पोहोचली आहे. म्हणजेच प्रवासीसंख्येत ६४.९७ टक्क्यांची भर पडली. प्रवाशांसोबत महसुलातही मोठी वाढ झाली आहे. एसी लोकलमधून मिळणारा महसूल १.१८ कोटी रुपयांवरून १.९६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, यात ६६.४३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
एसी लोकलमधील विनातिकीट आणि अनियमित प्रवास रोखण्यासाठी मुंबई विभागाकडून विशेष तिकीट तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.स्थानके आणि एसी लोकलमध्ये नियमित तपासण्या करून नियमभंग करणाऱ्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.आरामदायी, जलद आणि प्रीमियम प्रवासाचा पर्याय म्हणून हार्बर एसी लोकल प्रवाशांच्या पसंतीस उतरत असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत असल्याचे मध्य रेल्वेने नमूद केले.