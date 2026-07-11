शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर-नर्स मारहाण प्रकरण, मनसेच्या टिकेनंतर भाजप नगरसेवकांनी डॉक्टर आणि नर्सची घेतली भेट

डोंबिवली : डोंबिवलीतील शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर आणि नर्सवर झालेल्या मारहाणीच्या घटनेच्या निषेधार्थ भाजपच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी रुग्णालयाला भेट देत डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसह रुग्णालयातील आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना दीपेश म्हात्रे म्हणाले, “कल्याण-डोंबिवली परिसरात लवकरात लवकर सिव्हिल हॉस्पिटल सुरू व्हावे, यासाठी आम्ही सर्व नगरसेवक पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणी करणार आहोत.”मनसे नेते राजू पाटील यांनी भाजपचे स्थानिक आमदार व प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत विचारले असता दीपेश म्हात्रे म्हणाले, “रवी म्हणजे सूर्य. सूर्यावर थुंकायचं नसतं, त्यानंतर काय होतं हे सर्वांना माहिती आहे. जे कधी कधी उगवतात त्यांच्याबद्दल आम्ही जास्त बोलणार नाही. मात्र आम्ही डॉक्टर आणि नर्स यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.”
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या भेटीदरम्यान भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, केडीएफसी गटनेते शशिकांत कांबळे, नगरसेवक दीपेश म्हात्रे तसेच अन्य भाजप पदाधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते. मनसे नेते राजू पाटील यांनी शुक्रवारी केडीएमसी आयुक्तांची भेट घेऊन भाजप नेत्यांवर टीका केली होती. त्यानंतर आजभाजप जिल्हाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने शासकीय रुग्णालयाला भेट देत डॉक्टर आणि नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला.
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