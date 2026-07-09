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व्यावसायिक चालकांना मराठी बंधनकारक! १६ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी होणार; कायदेशीर अट नसून सामाजिक बांधिलकी

Updated On: Jul 09, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याची अधिसूचना ८ जुलैपासून देण्यात आली आहे. या सूचनेची अंमलबजावणी १६ ऑगस्ट २०२६ केली जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले आहे.

व्यावसायिक चालकांना मराठी बंधनकारक! १६ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी होणार; कायदेशीर अट नसून सामाजिक बांधिलकी

व्यावसायिक चालकांना मराठी बंधनकारक! १६ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलबजावणी होणार; कायदेशीर अट नसून सामाजिक बांधिलकी

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विस्तार

महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, २, ७८ आणि ८५ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याची अधिसूचना ८ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, १६ ऑगस्ट २०२६ पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. याबतचे निवेदन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधिमंडळात दिले. महाराष्ट्र ही संतांची, समाजसुधारकांची, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी विचारांची आणि समृद्ध मराठी संस्कृतीची भूमी आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

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रोजगारासाठी देशभरातून येणाऱ्या प्रत्येकाचे महाराष्ट्राने नेहमीच स्वागत केले आहे. मात्र राज्यातील जनतेशी संवाद साधण्याइतपत व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असणे ही केवळ कायदेशीर अट नसून सामाजिक बांधिलकी आहे. 66 महाराष्ट्रात रोजगार करणाऱ्या प्रत्येकाने आपल्या मातृभाषेचा अभिमान बाळगावा, मात्र महाराष्ट्राच्या मातृभाषेलाही मनापासून स्वीकारावे. मराठीचा सन्मान म्हणजे महाराष्ट्राच्या, संस्कृतीचा आणि जनतेच्या भावनांचा सन्मान आहे, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले.

सार्वजनिक सेवा सक्षम करण्याचा प्रयत्न

मराठी ही कोणाला दूर करणारी भाषा नाही, तर माणसाला माणसाशी जोडणारी भाषा आहे, या भावनेतून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नसून कोट्यवधी प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी, सुलभ संवादासाठी आणि ग्राहकाभिमुख सार्वजनिक सेवा सक्षम करण्यासाठी आहे.चालक-प्रवासी संवाद स्पष्ट झाल्यास गैरसमज कमी होतील, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळेल आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील नागरिकांचा विश्वास वाढेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राबविली आहे राज्यव्यापी प्रशिक्षण मोहीम

या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशिक्षण मोहीम राबवली आहे.कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नातून राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या सहकार्याने हजारो अनुभवी शिक्षकांची फळी तयार करण्यात आली आहे.

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वाहन चालकांसाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार

राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये चालकांच्या सोयीच्या वेळेनुसार वर्ग घेतले जात आहेत. दैनंदिन वापरातील वाक्ये, प्रवाशांशी नम्र संवाद, दिशा, भाडे, आपत्कालीन प्रसंग तसेच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांशी संवाद यासाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. सोप्या पुस्तिका, संवादमाला आणि प्रशिक्षण साहित्याद्वारे मराठी शिकणे सोपे केले जाणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Commercial drivers in maharashtra to be required to know marathi from august 16 2026

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Published On: Jul 09, 2026 | 11:30 AM

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