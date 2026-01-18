Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Supriya Sule And Sunetra Pawar Were Together At The Baramati Agricultural Exhibition

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार सुनेत्रा पवार या नणंद–भावजय एकत्र दिसून आल्या. राजकीय कटुतेपेक्षा कौटुंबिक नात्यांना प्राधान्य देणारी ही उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली.

Updated On: Jan 18, 2026 | 11:57 AM
राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी
  • सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र
  • कृषी प्रदर्शनाची पाहणी केली
बारामती/अमोल तोरणे : बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्रात सुरू असलेल्या कृषी प्रदर्शनात एक वेगळाच, सकारात्मक संदेश देणारा प्रसंग पाहायला मिळाला. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत एकमेकींच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी खासदार सुनेत्रा पवार या नणंद–भावजय एकत्र दिसून आल्या. राजकीय कटुतेपेक्षा कौटुंबिक नात्यांना प्राधान्य देणारी ही उपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली. दोन्ही पवारांसह या दोन्ही नेत्या व नणंद भावजय एकत्र दिसल्याने, दोन्ही पवारांच्या कायमच्या राजकीय समेटला काही दिवसातच पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे.

 

कृषी प्रदर्शनाची पाहणी या दोघींनी इलेक्ट्रिक कारमधून एकत्र केली. त्यांच्यासोबत डॉ. रजनी इंदुलकर देखील होत्या. आधुनिक शेती, तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक उपक्रम आणि शेतकऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या विविध दालनांची पाहणी करताना दोघीही संवाद साधताना आणि आनंदी वातावरणात दिसून आल्या. उपस्थित नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनीही या दृश्याकडे विशेष कुतूहलाने पाहिले.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पवार कुटुंबातील राजकीय मतभेद उघडपणे समोर आले होते. मात्र “राजकारण आणि कौटुंबिक नाते यामध्ये आम्ही नेहमीच स्पष्ट फरक ठेवतो,” असे मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केले आहे. कृषी प्रदर्शनात दिसलेले दृश्य त्यांच्या या भूमिकेचे जिवंत उदाहरण ठरले.

दोन्ही गटांतील नेत्यांची बंद दाराआड चर्चा

याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार तसेच पुतणे युगेंद्र पवार यांच्या विवाह सोहळ्यात संपूर्ण पवार कुटुंब एकत्र आले होते. त्यावेळीही राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून नातेसंबंध जपले जात असल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता पुन्हा सार्वजनिक कार्यक्रमात दोघींची एकत्रित उपस्थिती दिसल्याने हा संदेश अधिक ठळकपणे पुढे आला. दरम्यान, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांतील नेत्यांची बंद दाराआड चर्चा झाल्याची माहिती आहे. या चर्चेनंतर कृषी प्रदर्शनात पवार कुटुंबीयांची उपस्थिती दिसल्याने, या घटनेकडे राजकीय अंगानेही पाहिले जात आहे.

हे सुद्धा वाचा : माझा पराभव करण्यासाठी दोन मंत्र्यांनी ताकद लावली होती, पण…; विजयानंतर अमोल बालवडकर यांची प्रतिक्रीया

राजकारणापलीकडे मानवी नात्यांचे महत्त्व

एकीकडे राजकीय संघर्ष आणि पक्षीय मतभेद सुरू असतानाच, दुसरीकडे नणंद–भावजय म्हणून सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार यांचे सौहार्दपूर्ण आणि आनंदीपणे एकत्र दिसणे, हे पवार कुटुंबाच्या परिपक्व राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे ठरले. बारामतीच्या कृषी प्रदर्शनात उमटलेली ही छबी, राजकारणापलीकडे मानवी नात्यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरली आहे.

Web Title: Supriya sule and sunetra pawar were together at the baramati agricultural exhibition

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 11:57 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…
1

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?
2

Sangli ZP Election : उमेदवारीवरुन महायुती अन् महाविकास आघाडीमध्ये घोळ; सांगलीत नेमकं काय घडतंय?

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा
3

“हिंमत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या…” नाना पटोलेंचं भाजपला खुलं आव्हान; शिंदे-अजित पवारांबाबत केला मोठा दावा

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत
4

पुरंदरमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादीचे मनोमिलन; जिल्हा परिषद अन् पंचायत निवडणुकीत दिवसेंदिवस रंगत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM