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Thane Fire News : मुंब्रा–डायघरमध्ये आगीचा मोठा भडका; टायर गोदाम ज्वाळांच्या विळख्यात

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

मुंब्रा–डायघर परिसरातील एका टायर गोदामाला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. आगीने विक्राळ रूप धारण केल्याने परिसरात धुराचे लोट पसरले असून अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आग आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

मुंब्रा–डायघरमध्ये आगीचा मोठा भडका; टायर गोदाम ज्वाळांच्या विळख्यात

मुंब्रा–डायघरमध्ये आगीचा मोठा भडका; टायर गोदाम ज्वाळांच्या विळख्यात

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विस्तार
  • मुंब्रा-डायघर परिसरातील टायर गोदामाला भीषण आग
  • अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल
  • टायर गोदाम ज्वाळांच्या विळख्यात
Thane Fire News Marathi : ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा–डायघर (Mumbra – Dighar) परिसरात एका टायर गोदामाला भीषण आग लागल्याची घटना समोर आली आहे. आगीने काही वेळातच विक्राळ रूप धारण केल्याने परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. टायर आणि ज्वलनशील साहित्य मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आगीच्या ज्वाळा आणि काळ्या धुराचे मोठे लोट दूरवर दिसून येत आहेत.

या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आग नेमकी कशामुळे लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी शॉर्टसर्किट किंवा अन्य तांत्रिक बिघाडाची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असून परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात येत आहे. गोदामात साठवलेल्या टायरमुळे आग अधिक वेगाने पसरल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या जीवितहानीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नसून अग्निशमन दलाकडून बचाव आणि नियंत्रणाचे काम सुरू आहे.

दरम्यान, परिसरात वाहतूक व्यवस्थेवरही परिणाम झाला असून नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळाल्यानंतर पंचनामा आणि पुढील चौकशी केली जाणार आहे.

बातमी अपडेट होत आहे..

Web Title: Mumbra dighar tyre godown fire fire brigade on spot

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:00 PM

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