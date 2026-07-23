Thane Crime: गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या महिलेचं नाव संध्या मस्के (२३ वर्ष) असे आहे. तर आरोपी तरुणाचे नाव नंदकिशोर गाडेकर (२७ वर्ष) असे आहे. २१ तारखेला ५ वाजता हॉटेल महाराजा लॉजवर एका या दोघांनी रूम बुक केली होती. रात्री साधारण १० वाजता नंदकिशोर रूम सोडून बाहेर निघून गेला. तिथल्या मॅनेजरने हटकले की तुमच्या सोबतच्या मॅडम कुठे आहेत? त्यावर त्याने मॅडम वॉशरूमला गेलात असं सांगून तो निघून गेला. संध्या बाहेर आली नाही म्हणून तिथल्या स्टाफने रुमची बेल वाजवली. बेलचा रिप्लाय येत नव्हता म्हणून मॅनेजर आणि त्याने दरवाजा उघडला तेव्हा संध्या मृतावस्थेत बेडवर पडली. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली.
Ambarnath Crime: थरकाप उडवणारी घटना! वरवंट्याने डोक्यावर वार, गुप्तांगावर…; 7 वर्षीय मुलाची आईच्या प्रियकराकडून हत्या
पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. संध्याजवळ असलेल्या आधारकार्डावरून तिची ओळख पटली. पोलिसांनी तपासाला सुरवात केली तेव्हा ही हत्या प्रेमसंबंधातून झाल्याचे समोर आले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी ठाणे जिल्हा सिव्हिल रुग्णालयात पाठवला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी नंदकिशोर गाडेकरविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली.
का केली हत्या?
आरोपी नंदकिशोर याने आपल्या प्रेयसीला लॉजमध्ये नेले. तिथे दोघांमध्ये भांडण झाले. नंदकिशोरला आपल्या गर्लफ्रेंडचे दुसऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. याच कारणावरून दोघांमध्ये भांडण झाले हे भांडण एवढे टोकाला गेले की त्याने सांध्याची हत्या केली. त्यानंतर संध्या वॉशरूमला गेली आहे असे सांगत तिथून पळ काढला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड
Ans: जांभळी नाका परिसरातील एका लॉजमध्ये.
Ans: दुसऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय.
Ans: CCTV फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेऊन अटक करण्यात आली.