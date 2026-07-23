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Thane Crime: गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य

Updated On: Jul 23, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

ठाण्यातील जांभळी नाका परिसरातील एका लॉजमध्ये 23 वर्षीय संध्या म्हस्के हिची प्रियकर नंदकिशोर गाडेकर याने हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयातून दोघांमध्ये वाद झाला. हत्या करून आरोपी फरार झाला, मात्र CCTV फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी त्याला अटक केली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • ठाण्यातील लॉजमध्ये प्रियकराने 23 वर्षीय गर्लफ्रेंडची हत्या केली.
  • दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयातून हा खून झाल्याचा आरोप.
  • CCTV फुटेजच्या आधारे आरोपी नंदकिशोर गाडेकरला पोलिसांनी अटक केली.
ठाणे: ठाणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. प्रियकराने आपल्या प्रेयसीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आरोपी प्रियकर आपल्या प्रेयसीला लॉजमध्ये घेऊन गेला होता. तिथे दोघांमध्ये भांडण झाले. हे भांडण एवढे टोकाला गेले की तरुणाने प्रेयसीची हत्या केली. घडलेली घटना ठाण्यातील नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जांभळी नाका परिसरात घडली. या घटनेमुळे ठाण्यात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या महिलेचं नाव संध्या मस्के (२३ वर्ष) असे आहे. तर आरोपी तरुणाचे नाव नंदकिशोर गाडेकर (२७ वर्ष) असे आहे. २१ तारखेला ५ वाजता हॉटेल महाराजा लॉजवर एका या दोघांनी रूम बुक केली होती. रात्री साधारण १० वाजता नंदकिशोर रूम सोडून बाहेर निघून गेला. तिथल्या मॅनेजरने हटकले की तुमच्या सोबतच्या मॅडम कुठे आहेत? त्यावर त्याने मॅडम वॉशरूमला गेलात असं सांगून तो निघून गेला. संध्या बाहेर आली नाही म्हणून तिथल्या स्टाफने रुमची बेल वाजवली. बेलचा रिप्लाय येत नव्हता म्हणून मॅनेजर आणि त्याने दरवाजा उघडला तेव्हा संध्या मृतावस्थेत बेडवर पडली. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली.

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पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. संध्याजवळ असलेल्या आधारकार्डावरून तिची ओळख पटली. पोलिसांनी तपासाला सुरवात केली तेव्हा ही हत्या प्रेमसंबंधातून झाल्याचे समोर आले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी ठाणे जिल्हा सिव्हिल रुग्णालयात पाठवला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी नंदकिशोर गाडेकरविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली.

का केली हत्या?

आरोपी नंदकिशोर याने आपल्या प्रेयसीला लॉजमध्ये नेले. तिथे दोघांमध्ये भांडण झाले. नंदकिशोरला आपल्या गर्लफ्रेंडचे दुसऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. याच कारणावरून दोघांमध्ये भांडण झाले हे भांडण एवढे टोकाला गेले की त्याने सांध्याची हत्या केली. त्यानंतर संध्या वॉशरूमला गेली आहे असे सांगत तिथून पळ काढला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून पोलीस पुढील तपास करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ठाण्यातील ही घटना कुठे घडली?

    Ans: जांभळी नाका परिसरातील एका लॉजमध्ये.

  • Que: हत्येमागील प्राथमिक कारण काय होते?

    Ans: दुसऱ्यासोबत प्रेमसंबंध असल्याचा संशय.

  • Que: आरोपीला पोलिसांनी कसे पकडले?

    Ans: CCTV फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेऊन अटक करण्यात आली.

Web Title: Thane crime boyfriend fled after telling his girlfriend he was going to the washroom a shocking scene was revealed as soon as the room was opened

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Published On: Jul 23, 2026 | 10:51 AM

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