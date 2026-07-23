शुक्रवार, 24 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा; बारवी धरण ५९ टक्क्यांवर, धरणसाठ्यात समाधानकारक वाढ

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

ठाणे जिल्ह्यात पावसाची उघडझाप सुरू असली तरी धरणांतील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवलीसह अनेक शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाचा उपयुक्त पाणीसाठा ५९.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ठाणे जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा
  • बारवी धरण ५९ टक्के भरले
  • नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने पाणी संकट दूर होणार
ठाणे जिल्ह्यात सध्या पावसाची उघडझाप सुरू असली तरी, जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीसाठ्यात समाधानकारक वाढ होत असल्याने नागरिकांसह प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवलीसह ठाणे जिल्ह्यातील अनेक शहरांची तहान भागवणाऱ्या बारवी धरणाच्या पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. बारवी धरणाचा पाणीसाठा आता निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ५९.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या धरणात सध्या २००.७६ दशलक्ष घनमीटर इतका उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला असून, धरण पाणलोट क्षेत्रात असाच पाऊस राहिल्यास धरण लवकरच पूर्ण क्षमतेने भरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या २४ तासांतील पावसाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण असमान असल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे पावसाची उघडझाप सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

ठाण्यामध्ये सर्वाधिक ७० मिमी, तर भिवंडीत सर्वात कमी २६ मिमी पाऊस

बुधवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंतच्या नोंदीनुसार, संपूर्ण जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सरासरी ४८.७५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यात अंबरनाथ तालुक्यात ५२ मिमी आणि उल्हासनगरमध्ये ४१ मिमी पाऊस बरसला आहे. दुसरीकडे, ठाणे तालुक्यात सर्वाधिक ७० मिमी आणि मीरा-भाईंदरमध्ये ६७ मिमी पावसाची नोंद झाली असताना, भिवंडीत सर्वात कमी म्हणजेच केवळ २६ मिमी आणि कल्याणमध्ये ३० मिमी पाऊस पडला आहे. चालू पावसाळ्यातील आतापर्यंतच्या एकूण पावसाचा विचार केल्यास जिल्ह्याची आजवरची पावसाची सरासरी ४७.०६ टक्के इतकी झाली आहे.

Dombivli News: ‘बॅज लावूनच फिरा, म्हणजे पक्ष कळेल’; मनसे मेळाव्यात राजू पाटील यांची दीपेश म्हात्रेंवर सडकून टीका

नद्यांची पाणीपातळी वाढली; पाणी संकट होणार दूर

धरणांतील या आशादायक चित्रामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट दूर झाले आहे. यासोबतच, नद्यांची स्थितीही सध्या पूर्णपणे सुरक्षित आहे. बदलापूरमधून वाहणाऱ्या उल्हास नदीची पातळी १४.५० मीटर, अंबरनाथमधील जांभूळपाडा येथे १२.४० मीटर आणि मोहने येथे ७.०० मीटर इतकी नोंदवली गेली असून या सर्व नोंदी धोका आणि इशारा पातळीपेक्षा बऱ्याच खाली आहेत

जिल्ह्यातील इतर धरणांमध्येही जमा झाला मुबलक पाणीसाठा

पावसाचे प्रमाण सर्वत्र एकसमान नसले तरी, बारवी पाठोपाठ जिल्ह्यातील इतर प्रमुख धरणामध्येही मुबलक पाणीसाठा जमा झाला आहे. शहापूर तालुक्यातील तानसा धरण ९७.९६ टक्के भरले असून त्यात १४२.१२ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा जमा झाला आहे, तर मोडक सागर धरणही ९०.१२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याशिवाय, मोठ्या क्षमतेच्या भातसा धरणात ६७.४८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा जमा झाला आहे.

Metro 14 Update: बदलापूर–कांजूरमार्ग मेट्रोला गती; ठाणे खाडीखालून धावणार भुयारी मार्ग

पाणीटंचाईची चिंता कमी

जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण सर्वत्र समान नसले तरी धरणांमध्ये सातत्याने वाढणारा पाणीसाठा ही सकारात्मक बाब मानली जात आहे. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी भविष्यातील पाणीटंचाईची चिंता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असून, प्रशासनही आगामी पाणीपुरवठ्याबाबत अधिक आश्वस्त झाले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बारवी धरणातील पाणीसाठा सध्या किती आहे?

    Ans: बारवी धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा सध्या सुमारे ५९.२५ टक्के झाला आहे.

  • Que: बारवी धरणाचा पाणीपुरवठा कोणत्या शहरांना होतो?

    Ans: बारवी धरणातून अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली तसेच ठाणे जिल्ह्यातील अनेक भागांना पाणीपुरवठा केला जातो.

  • Que: धरणांतील वाढलेल्या पाणीसाठ्यामुळे नागरिकांना काय फायदा होणार?

    Ans: पाणीटंचाईची शक्यता कमी होऊन आगामी काळात नियमित पाणीपुरवठा होण्यास मदत होईल.

Web Title: Satisfactory increase in abundant water storage in barvi dams of thane district

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल
1

केडीएमसी महासभेतील गदारोळानंतर मनसे-भाजप आमनेसामने; ‘सत्तेसाठी भाजपा लाचार, अभिमान असेल तर…’ मनसेकडून भाजपावर हल्लाबोल

Thane Crime: गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य
2

Thane Crime: गर्लफ्रेंड वॉशरूमला गेली असं सांगून प्रियकर पळाला; रूम उघडताच समोर आलं धक्कादायक दृश्य

Thane Crime: OTT सिरीज पाहून रचला खुनाचा कट; विवाहित प्रेयसीच्या पतीची हत्या, प्रियकर अटकेत
3

Thane Crime: OTT सिरीज पाहून रचला खुनाचा कट; विवाहित प्रेयसीच्या पतीची हत्या, प्रियकर अटकेत

Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!
4

Kalyan Crime: प्रियकराचा खून करून मृतदेह गोणीत; 24 तास बाथरूमचा नळ सुरू… अन् ‘त्या’ एका व्हॉईस मेलने पोलिसही चक्रावले!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Delhi Police: दिल्लीत हाय अलर्ट! वरिष्ठांपासून कॉन्स्टेबलपर्यंत…; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांचा मोठा निर्णय

Jul 24, 2026 | 12:46 PM
Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Used Oil Scam: तुमच्या ताटात ‘विष’? मोठा स्कॅम उघड… वापरलेल्या खाद्यतेलाचा काळाबाजार; तब्बल 46 लाख लीटर जुनं तेल जप्त

Jul 24, 2026 | 12:45 PM
Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Maharashtra News: वंचित आघाडीचा रास्ता रोको, पोलिसांकडून आंदोलनकर्ते ताब्यात

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Will Dharmendra Pradhan resign: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार की नाही? केंद्राने सोनम वांगचुक यांना काय सांगितले

Jul 24, 2026 | 12:37 PM
Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jana Nayagan Box Office Collection: विजयच्या ‘जन नायकन’ची दणदणीत सुरुवात; पहिल्याच दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Jul 24, 2026 | 12:19 PM
Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Bitchat: इंटरनेट बंद तरीही मेसेज सुरू! CJP आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी वापरले कोणते तंत्रज्ञान? जाणून घ्या

Jul 24, 2026 | 12:15 PM
दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

दारूच्या नशेत रेल्वे रुळांवर ट्रेनखाली आला तरुण; चालकाने वेळेत ब्रेक लावत टाळला अनर्थ; Video Viral

Jul 24, 2026 | 12:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा