Travel Insurance : परदेश प्रवासाला निघताय? थांबा! प्रवास विमा घेताना ‘या’ 5 गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले तर पडेल महागात

Travel Insurance : परदेश प्रवासाचे नाव काढले की डोळ्यांसमोर येतात ती सुंदर शहरे, विमान प्रवास आणि आलिशान हॉटेल्स. सहलीचे नियोजन करताना आपण सहसा तिकीट बुकिंग आणि पॅकिंगमध्ये इतके गुंग होतो की, सर्वात महत्त्वाच्या पैलूकडे म्हणजे ‘प्रवास विम्याकडे’ (Travel Insurance) दुर्लक्ष करतो. पण लक्षात ठेवा, सातासमुद्रापार कोणत्याही अनोळखी देशात जेव्हा संकटे येतात, तेव्हा विमा पॉलिसीच तुमची सर्वात मोठी ढाल बनते.
परदेशात, विशेषतः अमेरिका, युरोप किंवा ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांत आरोग्यसेवा अत्यंत महागड्या आहेत. साधी डॉक्टरची भेट किंवा औषधांचा खर्चही तुमच्या सहलीचे बजेट बिघडवू शकतो. अशा वेळी, तुमच्या विमा पॉलिसीमध्ये हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यापासून ते अगदी आपत्कालीन शस्त्रक्रियेपर्यंतचे कव्हरेज असणे गरजेचे आहे. विमा निवडताना तो केवळ ‘अपघात’ कव्हर करतो की ‘आजारपण’ सुद्धा, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
कधीकधी विमानाला विलंब होतो किंवा काही तातडीच्या कारणामुळे तुम्हाला तुमची सहल मध्येच थांबवून मायदेशी परतावे लागते. अशा वेळी विमान तिकीट आणि हॉटेल बुकिंगचे पैसे वाया जातात. पण योग्य प्रवास विमा असल्यास, तुम्हाला या परत न मिळणाऱ्या (Non-refundable) रकमेची भरपाई मिळू शकते. याशिवाय, विमानतळावर बॅगांची अदलाबदल होणे किंवा सामान हरवणे यांसारख्या समस्यांवर विमा पॉलिसी एक उत्तम उपाय आहे.
परदेशात पासपोर्ट हरवणे हे एखाद्या भयानक स्वप्नासारखे असते. नवीन पासपोर्ट मिळवण्याची प्रक्रिया, दूतावासातील फेऱ्या आणि त्या दरम्यान होणारा अतिरिक्त निवास खर्च हा खूप मोठा असतो. एक चांगली विमा पॉलिसी तुम्हाला केवळ आर्थिक मदतच करत नाही, तर नवीन कागदपत्रे मिळेपर्यंत आवश्यक ती सर्व कायदेशीर मदत आणि मार्गदर्शन देखील पुरवते.
जर प्रवासादरम्यान तुमची प्रकृती गंभीर झाली आणि तुम्हाला तातडीने भारतात परत आणण्याची गरज भासली, तर एअर ॲम्ब्युलन्स किंवा विशेष विमानाचा खर्च करोडोंच्या घरात जाऊ शकतो. प्रवास विम्यामध्ये ‘इव्हॅक्युएशन’ सुविधा असल्यास हा सर्व खर्च विमा कंपनी करते. म्हणूनच, स्वस्त पॉलिसी घेण्यापेक्षा ज्यामध्ये जास्त कव्हरेज आहे, अशीच पॉलिसी निवडणे शहाणपणाचे ठरते.
Ans: परदेश प्रवासादरम्यान उद्भवणारे वैद्यकीय प्रश्न, सामान हरवणे, पासपोर्ट चोरीला जाणे किंवा सहल रद्द होणे यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानापासून संरक्षण देणारे कवच म्हणजे प्रवास विमा.
Ans: पॉलिसी घेण्यापूर्वी 'सम इन्शुअर्ड' (Sum Insured) रक्कम तपासा. अमेरिकेसारख्या देशांसाठी किमान ५०,००० ते १,००,००० डॉलर्सचे कव्हरेज असणे फायदेशीर ठरते.
Ans: तुम्ही विमानाचे तिकीट बुक केल्याबरोबर किंवा सहलीला निघण्यापूर्वी किमान २-३ दिवस आधी विमा खरेदी करणे सर्वात उत्तम असते.