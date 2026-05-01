Bajaj ने ग्राहकांना दिलं सरप्राईज! Pulsar NS400Z झाली स्वस्त, 40HP पॉवरमुळे वाढली क्रेझ

एक्स-शोरूम किंमत कमी झाल्यानंतर इंन्शुरंसवर बचत आणि रजिस्ट्रेशन फी कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना एकूण 24,500 रुपयांपर्यंत फायदा होणार आहे. या फायद्यांमुळे हाय-परफॉर्मेंस आणि लिक्विड-कूल्ड इंजिनने सुसज्ज असलेली ही बाईक आता ग्राहकांना अत्यंत कमी दरात खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. या बाईकचे पावर टू वेट रेशियो 247hp प्रति टन आहे. बजाज पल्सर एनएस 400 झेड मध्ये 4 राइड मोड, क्विक शिफ्टर, ट्रॅक्शन कंट्रोल, डुअल-चॅनल एबीएस, रेडियल टायर आणि ब्लूटूथला जोडणारा कंसोल यासांरखे अनेक उत्तम फीचर्स देण्यात आले आहेत.(फोटो सौजन्य – Bajaj)
पल्सर एनएसच्या मजबूत डीएनएवर आधारित, बजाज पल्सर एनएस 400 झेड ने तीच आक्रमक स्टाईल, वेगवान हँडलिंग आणि जबरदस्त परफॉर्मंस कायम ठेवला आहे. ही बाईक अशा राइडर्ससाठी डिझाईन करण्यात आली आहे, ज्यांना रोजच्या जीवनातील ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक मजबूत बनवायचा आहे. ही बाईक शक्ती, नियंत्रण आणि उपयुक्तता यांचे परिपूर्ण कॉम्बिनेशन सादर करते. यामुळे ही बाईक शहरातील रस्त्यांसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी, दोन्हीसाठी योग्य ठरते.
हा बदल भारतातील सर्वसामान्यांसाठी स्पोर्ट्स आणि हाय-परफॉर्मन्स बाईक्स सुलभ करण्याच्या बजाजच्या ध्येयाचे प्रतिबिंब आहे. कंपनीची अशी इच्छा आहे की, ज्यास्तीत जास्त राईडर्स कोणत्याही तडजोडीशिवाय शक्तिशाली बाईक्स चालवू शकतील. बजाज ऑटो लिमिटेडचेप्रेसिडेंट सारंग कनाडे यांनी सांगितलं आहे की, पल्सर एनएस नेहमीच तिच्या परवडणाऱ्या परफॉर्मन्ससाठी ओळखली जाते. 349cc इंजिन असलेल्या नवीन बजाज पल्सर एनएस 400 झेड सह आम्ही हाय-परफॉर्मेंस बाईक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे मोठे पाऊल उचलत आहोत.