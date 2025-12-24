Thane Metro : ठाण्याच्या आतील भागातून धावणार ‘ही’ मेट्रो! रेल्वे आणि मेट्रो स्थानकाला जोडणी, कधी सुरु होणार जाणून घ्या

मुंबईला लागून असलेल्या ठाण्यात लवकरच रिंग मेट्रो सुरू होईल. मुंबईतील मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार लक्षणीयरीत्या झाला आहे, ज्यामुळे अनेक भागात वाहतूक सुलभ झाली आहे. अशाच प्रकारच्या उपक्रमांनंतर, ठाण्यात एक वेगळे मेट्रो नेटवर्क बांधले जाईल, जे ठाण्याच्या आतील भागांना जोडेल. सुमारे २९ किलोमीटरचा हा मार्ग शहरातील प्रवाशांसाठी जलद आणि आरामदायी वाहतूक पर्याय प्रदान करेल.
या मेट्रो मार्गाला ऑगस्ट २०२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठाण्यासाठी रिंग मेट्रो रेल प्रकल्प कॉरिडॉरला मान्यता दिली. ही वर्तुळाकार मेट्रो लाईन ठाणे शहरातील वाहतूक सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बांधली जात आहे.
हा प्रकल्प ठाणे जंक्शनपासून सुरू होऊन शेवटपर्यंत २९ किलोमीटर लांबीचा मेट्रो कॉरिडॉर असेल. हा एक संपूर्ण वर्तुळाकार (रिंग) मार्ग तयार करेल. हा मार्ग वागळे इस्टेट, मानपाडा, वाघबिल, बाळकुम, कोलशेत, साकेत, डोंगरीपाडा, नौपाडा आणि हिरानंदानी इस्टेट यासारख्या प्रमुख निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रांना जोडेल.
या रिंग मेट्रोमध्ये एकूण २२ स्थानके असतील, ज्यामध्ये २० उन्नत स्थानके आणि २ भूमिगत स्थानके आहेत. जुन्या आणि नवीन ठाणे रेल्वे स्थानकांवर भूमिगत मेट्रो स्थानके बांधली जातील. डॉ. काशीनाथ घाणेकर थिएटर, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिल आणि वॉटरफ्रंट येथे देखील उन्नत मेट्रो स्थानके असतील.
ही मेट्रो मार्ग ठाण्यातील प्रवासाला गती देईल. रिंग मेट्रो मुंबई मेट्रो लाईन ४ आणि लाईन ५ शी जोडेल, ज्यामुळे मुंबई, ठाणे आणि कल्याण सारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये थेट मेट्रो कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
ही मेट्रो मुंबई मेट्रो लाईन ४ ला रैला देवी आणि डोंगरीपाडा येथे आणि लाईन ५ ला बाळकुम नाक्याजवळ जोडली जाईल. ठाणे जंक्शनलाही थेट मेट्रो कनेक्शन मिळेल. दरम्यान, या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाली आणि कामाचा पहिला टप्पा २०२६ ते २०२८ दरम्यान पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण रिंग मेट्रो २०२९ पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.